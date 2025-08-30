Hornero: cómo atraer estas aves a tu jardín con una receta muy sencilla

La receta casera para atraer un hornero al jardín de tu casa

hornero (1) Si en tu casa anida un hornero se considera de buena suerte, ya que hacen sus nidos con barro y le dan la forma de un horno de pan y esto es considerado de “suerte”: en esa casa nunca le faltará el pan

Desde 1928, el hornero fue denominado el Ave de la Patria, o Ave Nacional, por la Asociación Ornitológica de la Plata. La elección se realizó por medio de una encuesta organizada en conjunto con el diario La Razón. Al ser un ave tan importante en nuestro país, se lo debe cuidar, respetar y querer.

Muchas veces las personas buscan consuelo en la naturaleza, en su jardín, en sus plantas y es por eso que el hornero, además de ser un símbolo cultural, también cumple un papel ecológico importante: controla insectos y aporta equilibrio al ecosistema. Su presencia en un jardín no solo regala música natural con su canto, sino también vitalidad y armonía.

Para invitar a los horneros a tu jardín, puedes preparar una mezcla casera de alimentos que resulta irresistible para estas aves.

El hornero común se alimenta principalmente de insectos como grillos, cucarachas, mariposas, escarabajos, langostas, hormigas y chinches. También forman parte de su dieta otros pequeños invertebrados como lombrices, caracoles, gusanos y arañas. Ocasionalmente, se nutre de semillas, vegetales, frutas y pan.

hornero (2) El hornero forma parte de un género de aves paseriformes de la familia furnariidae y se lo llama “hornero” debido a que su nido tiene una forma similar a la de un horno de barro

Los ingredientes que vas a necesitar son:

Si puedes hacerlo, lo más rápido es tener insectos, lombrices o arañas. Si no, busca otra forma con:

1 taza de harina de maíz

1 taza de avena

2 cucharadas de grasa vacuna o manteca sin sal

1 cucharadita de semillas pequeñas (mijo, alpiste o lino)

Agua tibia

La preparación y el posterior uso es de baja dificultad. En un recipiente, mezcla la harina de maíz con la avena y luego suma la grasa vacuna (que actúa como aglutinante y fuente de energía).

Agrega las semillas y mezcla bien. Incorpora un poco de agua tibia hasta obtener una pasta firme. Ahora, pon pequeñas porciones de esta preparación en un comedero de madera o cerámica, en un lugar alto y seguro del jardín.

hornero (3) Para lograr que tu jardín sea atractivo para el ave, debes crear las condiciones perfectas que faciliten que el hornero venga a ti, como facilitándole los alimentos que necesita

Este alimento es atractivo para el hornero y otras aves autóctonas. Si el entorno es tranquilo y hay ramas o paredes firmes cerca, es más probable que los horneros decidan quedarse y hasta construir su característico nido.

Para hacerlo debes tener en cuenta algunos consejos adicionales: