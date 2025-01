Helado light: la nueva moda de helados saludables pueden ser nocivos para la salud, según estudios

Los helados light generalmente utilizan edulcorantes artificiales o naturales para reducir las calorías. Esto puede ser una ventaja para quienes buscan limitar su ingesta de azúcar, pero hay que tener en cuenta que algunos edulcorantes han sido objeto de controversia debido a preocupaciones sobre sus efectos a largo plazo en la salud.

Además, algunos helados light sustituyen la grasa con ingredientes como almidones modificados, lo que puede alterar su sabor y textura. Lo malo es que para compensar la pérdida de sabor que se produce al eliminar la crema o la riqueza de un producto, los fabricantes de alimentos tienden a agregar azúcar.

Impacto en la salud del helado light

Como se mencionó en el párrafo anterior, es por esa razón por la que los expertos en nutrición se han encargado de realizar estudios relacionados con la dieta y aumento de peso publicado en la revista Food and Nutrition Research y anclado al siguiente link. En este se determinó que cuantos más carbohidratos refinados como el azúcar consuma una persona, más peso tiende a ganar.

Helado light la nueva moda de helados saludables pueden ser los peores para la salud, según estudios (1).jpg

De la misma forma, los investigadores responsables de una amplia revisión de 68 estudios publicados en el British Medical Journal descubrieron, gracias a estadísticas y a un arduo trabajo, que cuanto más azúcar consumía una persona, más aumentaba su peso.

En términos generales, el helado light podría ser una opción preferible para quienes buscan reducir su ingesta calórica, pero no es un ideal. Comer helado, sea light o no, sigue siendo una indulgencia que debe disfrutarse con moderación, ya que el azúcar o los elementos artificiales para endulzar no re recomiendan para una buena salud.