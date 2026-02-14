"Hace dos meses que no como carne": el testimonio de una jubilada mendocina que conmovió en las redes

"Hace cuánto que no compra carne", preguntó el influencer y la respuesta fue otro masazo: "No... yo no compro. Soy jubilada, gano la mínima y pago alquiler. No llego a comer carne, ni pollo, ni nada". El diálogo terminó con un abrazo, sabiendo que había existido una buena acción, pero que esta no durará mucho tiempo. Algo es algo.

En el video publicado en las redes de ambos influencers, y en los que muchas personas los felicitaron, se puede ver como la mayoría de los que asistieron a recibir un poco de carne de regalo eran más que nada jubilados.

"Ver la cara de la gente cuando recibe algo tan básico como un kilo de carne te parte el alma, pero a la vez te motiva a seguir ayudando", explican en el video publicado en Instagram en el que mostraron toda la ayuda solidaria y cómo terminaron en casa de otra jubilada, que les mostró su heladera vacía, compartiendo un asado.