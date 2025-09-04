Inicio Sociedad vinagre
Guía completa para limpiar las remeras blancas con vinagre: un truco muy efectivo

El vinagre es un producto natural que se obtiene al fermentar frutas, legumbres y vegetales que dan como resultado un poderoso ingrediente ácido

Isabella Brosio
Toma nota y sigue paso a paso este truco de limpieza con vinagre. 

El vinagre es un producto con múltiples propiedades y beneficios. Este líquido ácido es ideal para limpiar múltiples superficies del hogar, del jardín y la cocina. Con un pequeño truco de vinagre, puedes dejar tus prendas blancas de ropa impecables, libres de malos olores y manchas amarillas.

campera blanca sucia
Las manchas en la ropa blanca se notan mucho más y cuesta un montón eliminarlas.

Paso a paso y con vinagre: cómo limpiar las remeras blancas con un truco

La ropa blanca y en particular las remeras, son prendas bastante delicadas y difíciles de limpiar. Este tipo de telas claras están siempre en contacto con la transpiración, los roces, el desodorante y la tierra del ambiente. No importa cuánto laves la ropa blanca, muchas partes quedan percudidas.

Con una guía sencilla y algunos consejos, puedes limpiar tus prendas blancas. Este truco de casa lleva un poco de vinagre, pero también se puede realizar con jugo de limón o bicarbonato de sodio. Toma nota y presta mucha atención.

limpiar ropa blanca
Enjuaga bien la ropa luego de lavarla para quitar el olor a vinagre.

  1. En un balde o recipiente grande, vierte un cuarto de taza de vinagre blanco. Puedes realizar este truco de dos formas: colocando la mezcla de vinagre y jabón en el tambor del lavarropas, o bien, remojando las prendas en la mezcla y lavarlas a mano.
  2. Agrega jabón para ropa blanca y lava las prendas con normalidad.
  3. Si las manchas están muy localizadas en alguna parte de la ropa, puedes limpiar directamente con el vinagre por encima y dejar actuar el producto por unos minutos antes de mandarla al lavarropas.

Otros usos sorprendentes del vinagre en el hogar: el protagonista de todo truco casero

vinagre
Es un ingrediente barato, seguro y de acción inmediata en las superficies.

  • El vinagre se puede usar en la cocina para preparar muchas recetas y condimentar alimentos, siempre y cuando sea el vinagre apto para consumo. Puedes colocar un chorrito de vinagre en el agua de cocción de los huevos duros, las pastas, las carnes, legumbres, papas y vegetales en general. Este alimento mejora la textura de la comida y su cocción.
  • El vinagre se puede usar en la cocina para desengrasar paredes, hornallas, ollas, sartenes y platos.
  • Este producto natural es perfecto para limpiar las marcas de café o té en las tazas.
  • El vinagre destilado, no apto para consumo, es ideal para limpiar los pisos de la casa, las ventanas, vidrios, zócalos y las manchas de humedad.
  • También se pueden limpiar algunas partes del baño con vinagre, tales como baldosas, cañerías, canillas, el inodoro y la mampara de la ducha.
  • Finalmente, puedes limpiar con vinagre blanco o de manzana las hojas de tus plantas para desinfectarlas y protegerlas de algunas plagas fúngicas que se generan por la humedad.

