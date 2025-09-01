Inicio Sociedad Auto
Cómo sacar el olor a humedad del auto luego de las lluvias

Es muy común que el auto se llene de olor a humedad luego de alguna lluvia. Por suerte hay una manera de eliminarla de manera efectiva

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Luego de una lluvia

Luego de una lluvia, el auto puede adquirir mucho olor a humedad. Foto: gentileza myfng.com.

Luego de las lluvias, es muy probable que el auto se llene de olor a humedad, volviéndose insoportable. Lo bueno que es que se puede solucionar con un par de trucos caseros que son muy efectivos y todo el mundo debería poner en práctica.

Hay muchas chances de que la humedad se haga presente dentro del habitáculo del auto, si este recibió agua de lluvia, sobre todos los días cuando las precipitaciones se hacen presente en gran escala.

Así como muchas veces la humedad impregna de dolor desagradable la ropa, el auto sobre todo los tapizados, se ven perjudicados con un fuerte olor, que puede durar muchos días e incluso semanas en irse.

auto-humedad
Por suerte, el olor a humedad del auto se puede erradicar con los consejos de los que más saben.

La formación de bacterias y moho es muy probable que se instalen en algún rincón del interior del auto luego de una lluvia, generalmente cuando hay filtraciones, aunque más mínima sea.

Por suerte, para eliminar el desagradable dolor humedad que puede quedar dentro del auto luego delas lluvias, es recomendable seguir los consejos que brindan en un artículo publicado de la sección motor, publicado por diario Mundo Deportivo.

auto-lluvia-humedad
El olor a humedad dentro del auto se vuelve insoportable muchas veces.

Auto: como sacarle el olor a humedad luego de una lluvia

Los tapizados del auto son los que, por lo general, absorben mayor humedad cuando hay una lluvia. Estos son los consejos que sirven para secar el tapizado o donde haya presencia de agua, para evitar el desagradable olor a humedad:

  • Lo primero que se hace es detectar dónde hay agua y eliminarla. Se pueden utilizar trapos rejillas o papel absorbente.
  • Hacer una inspección minuciosa dentro del habitáculo del auto, para detectar dónde hay presencia de humedad o moho. También se puede usar papel absorbente.
  • Colocar el auto al sol con las ventanas bajas y el baúl abierto. Retirar las alfombras del auto y dejarlas también al sol para que se sequen bien. Utilizar un cepillo si se vuelve a detectar presencia de moho debajo de las alfombras.
  • Un procedimiento que es muy efectivo, consiste en colocar bicarbonato de sodio sobre la zona afectada con la humedad, para que esta sea absorbida. Luego se retira con ayuda de una aspiradora.
  • Utilizar un desodorante suave para perfumar el interior del auto.
auto-olor-humedad
Por más que no hayan filtraciones, el olor a humedad puede aparecer en el auto cuando llueve.

