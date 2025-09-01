Cómo sacar el olor a humedad del auto luego de las lluvias

Luego de las lluvias, es muy probable que el auto se llene de olor a humedad, volviéndose insoportable. Lo bueno que es que se puede solucionar con un par de trucos caseros que son muy efectivos y todo el mundo debería poner en práctica.
Hay muchas chances de que la humedad se haga presente dentro del habitáculo del auto, si este recibió agua de lluvia, sobre todos los días cuando las precipitaciones se hacen presente en gran escala.
Así como muchas veces la humedad impregna de dolor desagradable la ropa, el auto sobre todo los tapizados, se ven perjudicados con un fuerte olor, que puede durar muchos días e incluso semanas en irse.
La formación de bacterias y moho es muy probable que se instalen en algún rincón del interior del auto luego de una lluvia, generalmente cuando hay filtraciones, aunque más mínima sea.
Por suerte, para eliminar el desagradable dolor humedad que puede quedar dentro del auto luego delas lluvias, es recomendable seguir los consejos que brindan en un artículo publicado de la sección motor, publicado por diario Mundo Deportivo.
Los tapizados del auto son los que, por lo general, absorben mayor humedad cuando hay una lluvia. Estos son los consejos que sirven para secar el tapizado o donde haya presencia de agua, para evitar el desagradable olor a humedad: