Cómo sacar el olor a humedad del auto luego de las lluvias

auto-humedad Por suerte, el olor a humedad del auto se puede erradicar con los consejos de los que más saben.

La formación de bacterias y moho es muy probable que se instalen en algún rincón del interior del auto luego de una lluvia, generalmente cuando hay filtraciones, aunque más mínima sea.

Por suerte, para eliminar el desagradable dolor humedad que puede quedar dentro del auto luego delas lluvias, es recomendable seguir los consejos que brindan en un artículo publicado de la sección motor, publicado por diario Mundo Deportivo.

auto-lluvia-humedad El olor a humedad dentro del auto se vuelve insoportable muchas veces.

Auto: como sacarle el olor a humedad luego de una lluvia

Los tapizados del auto son los que, por lo general, absorben mayor humedad cuando hay una lluvia. Estos son los consejos que sirven para secar el tapizado o donde haya presencia de agua, para evitar el desagradable olor a humedad:

Lo primero que se hace es detectar dónde hay agua y eliminarla. Se pueden utilizar trapos rejillas o papel absorbente.

Hacer una inspección minuciosa dentro del habitáculo del auto , para detectar dónde hay presencia de humedad o moho. También se puede usar papel absorbente.

, para detectar dónde hay presencia de o moho. También se puede usar papel absorbente. Colocar el auto al sol con las ventanas bajas y el baúl abierto. Retirar las alfombras del auto y dejarlas también al sol para que se sequen bien. Utilizar un cepillo si se vuelve a detectar presencia de moho debajo de las alfombras.

al sol con las ventanas bajas y el baúl abierto. Retirar las alfombras del y dejarlas también al sol para que se sequen bien. Utilizar un cepillo si se vuelve a detectar presencia de moho debajo de las alfombras. Un procedimiento que es muy efectivo, consiste en colocar bicarbonato de sodio sobre la zona afectada con la humedad , para que esta sea absorbida. Luego se retira con ayuda de una aspiradora.

, para que esta sea absorbida. Luego se retira con ayuda de una aspiradora. Utilizar un desodorante suave para perfumar el interior del auto.