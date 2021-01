Granjas en Mendoza, la nueva tendencia para las vacaciones de los mendocinos

Entre el riesgo a los contagios y las dificultades económicas, hay muchos residentes en Mendoza que no se van de vacaciones. Pero eso no quita que no haya posibilidades para distraerse, tomar aire y, especialmente, que nos niños se diviertan. Entre las actividades que más han atraído a las familias en estas primeras semanas de vacaciones, están las granjas recreativas. La mayoría son emprendimientos familiares que, originalmente, habían sido creados como granjas educativas o sitios para eventos, pero la pandemia los impulsó a redirigir sus ofertas.