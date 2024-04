Gran oportunidad para los mendocinos que tengan residuos electrónicos para reciclar

RECICLARG.JPG Los mendocinos generamos alrededor de siete kilos de residuos electrónicos por año.

La campaña será en la plaza General Espejo de Chacras de Coria el lunes de 12 a 14hs y de 16 a 19hs y en la plaza Independencia de la Ciudad de Mendoza de 9 a 16hs. "Invitamos a todos los vecinos a que puedan llevar sus residuos electrónicos de forma gratuita el 22 de abril porque es un aporte al medio ambiente", dijo Farid.

Para aquellos que no puedan acercarse el lunes en Mendoza hay alrededor de 20 puntos limpios que están fijos, se pueden ver en www.reciclarg.com.



Qué residuos eléctricos y electrónicos se pueden llevar

Es la primera campaña que hace Reciclarg con los municipios en lo que va del año. "Creo que es una hermosa acción de coparticipación entre el sector privado y el público, junto con los ciudadanos. Estamos muy contentos y felices de poder hacer esto. Si tenés guardados residuos eléctricos y electrónicos que ya no usas, están rotos o te ocupan espacio, podés llevarlos", dijo Farid, orgulloso.

Es importante que los ciudadanos sepan que no pueden llevar: pilas, baterías, tóner, cartuchos, luminaria, heladera, aire acondicionado, lavarropa y ningún electrodoméstico de la línea blanca. Todavía no hay en Argentina ninguna empresa que pueda reciclar la línea blanca grande como heladeras porque tienen gases y necesitan maquinaria especial.

Si se puede reciclar todo tipo de electrodomésticos chicos y de computación como: impresoras, televisores, planchas, microondas, tablets, celulares, mouse, computadoras, teclados, teléfonos fijos, control remoto, cámara de fotos y video, cables (no fibra óptica), radios, equipo de música, pava eléctrica, minipimer, secadores de pelo, pen drive, auriculares, entre otros.



Sorteo de un TV 32" si se recolectan 10.000 kilos

El sorteo de un TV de 32” se realizará si en ambas campañas se alcanza el objetivo de 10.000kg de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES). Las personas que participen serán anotadas en una planilla para luego poder ser cargadas en el sorteo.

¿Quién no tiene un celular en la mesita de luz? ¿Quién no tiene un televisor que no funciona? ¿Una computadora? ¿Una impresora? Es el momento para poder ayudar a reducir la contaminación y la huella de carbono que generan estos residuos tan nocivos.



"No hay mejor manera que hacerlo todos juntos en una campaña entre el sector privado, los ciudadanos y los municipios. Ayudar a una Mendoza más limpia, una Mendoza más sustentable y al planeta, que es lo más importante. Venimos hace 14 años trabajando día tras día porque sabemos que el cambio y la diferencia la generamos nosotros con nuestras propias acciones", sostuvo Farid.

"Los mendocinos generamos alrededor de siete kilos de residuos electrónicos por año, por lo cual lograr juntar 10.000 kilos es un pequeño granito de arena en esta problemática tan grande que tenemos. La responsabilidad de ayudar a nuestro querido planeta Tierra a que se pueda ir sanando de las contaminaciones que los seres humanos generamos es de todos", agregó.



Recibieron casi 85.000 kilos de residuos eléctricos y electrónicos en 2023

Andrea Nallim, socia fundadora de Reciclarg, había asegurado en una entrevista a Diario UNO en 2023 que año a año aumenta la cantidad de residuos electrónicos, pero también la concientización y el compromiso de los ciudadanos y organizaciones para reciclar un material que es altamente contaminante.

Reciclarg brinda la posibilidad a las escuelas que organicen visitas a la planta para que los alumnos sean educados sobre la gran problemática de los residuos electrónicos.



En 2023 recibieron un 13% más de material que el año anterior, pasaron de 74.801.39 a 84.558,07 kilos. De esos aparatos en desuso se revaloriza la mayoría. Además, aumentaron la cantidad de productos que reintrodujeron al mercado de 979 en 2022 pasaron a 1255 productos en 2023.

Desde 2013 a la actualidad, Reciclarg ha recibido alrededor de 657.574 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y han evitado que vayan a un basural a cielo abierto.