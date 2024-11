Godoy Cruz registró más de 500 perros con la nueva ordenanza de tenencia responsable de mascotas

Perros Godoy Cruz caniles municipales.jpg Más de 50 personas son voluntarias para ayudar en el programa de tenencia responsable de mascotas de Godoy Cruz. Foto: Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

Los voluntarios tienen diferentes formas de colaborar: ofreciendo su hogar de forma transitoria para tener a la mascota o acompañando a perros y gatos alojados en los caniles municipales para ayudarlos a socializar. También acuden a las Jornadas de Adopción que se realizan todos los sábados a las 15.30 en el Parque Benegas.

Al registro de 500 mascotas -que se hace de forma digital y gratuita- se suman unos 80 microchips colocados en perros de raza potencialmente peligrosa que se viene realizando para cumplir con la ley provincial. A diferencia del registro general de animales domésticos, este número de perros con microchips no ha variado a comparación del año pasado.

La ordenanza de Godoy Cruz no significa "salir a capturar animales"

En la actualidad, sólo 3 perros han sido capturados y se encuentran en los caniles municipales tras un proceso judicial.

"No es que salimos a capturar animales. No es que anda en un camioncito capturando perros. Se procede a la captura en caso de que hayan pasado todas las instancias de denuncia e inspección", aclaró Constanza Cornejo, a cargo del área de Tenencia Responsable de Mascotas de Godoy Cruz.

Y reiteró: "No es que podemos ir a levantar un perro por la calle sin tener una denuncia que nos avale, que nos lo ordene". La veterinaria e hija del gobernador Alfredo Cornejo informó que "en este momento tenemos 3 perros en nuestros caniles que están judicializados de antes y estamos tratando de socializar para poder entregarlos a sus familias adoptivas".

perros-callejeros Desde el municipio de Godoy Cruz aclararon que la nueva ordenanza no busca salir a capturar perros para aplicar multas a sus dueños.

Esos caninos están allí alojados porque han protagonizado situaciones que derivaron en la Justicia, "hubo denuncias policiales y por ese motivo llegaron acá", argumentó la funcionaria. Y contó que "son perros que están asustados, que hay que intervenir un tiempito antes de poder ofrecerlos; entonces no los tenemos en adopción hoy, pero la idea es que pronto se den en adopción".

Es esa instancia de socialización y adopción donde entra en juego el rol de los voluntarios, un programa novedoso para la provincia que busca involucrar a la comunidad toda en la tenencia responsable de mascotas.

"Las personas voluntarias vienen y juegan con ellos, entran en contacto, les tiran una pelotita y les dan de comer; de esta manera esos perros confían un poco más en el ser humano", precisó Constanza Cornejo y reveló que las personas voluntarias en su mayoría no pertenecen a un refugio o asociación: "Son independientes, personas que quizás no pueden tener una mascota y quieren tener contacto con una, y por eso quieren colaborar igual".

Godoy Cruz concientiza: "Los perros no pueden salir a la calle solos"

La problemática que ve la funcionaria municipal es que "los dueños largan a sus mascotas a la calle como una acción habitual, como si estuviera bien y no pasara nada; la mayoría de los perros tienen a alguien que se hace responsable por ellos, nada más que los acostumbran a tenerlos afuera".

Por ello la ordenanza apunta a concientizar acerca de los peligros, "y por supuesto se multa en el caso de que no cumplan porque los perros no pueden salir solos a la vía pública, porque se ponen en peligro tanto ellos como las personas, un perro en la calle es un perro que sufre", enfatizó Constanza Cornejo.

Y afirmó que la tarea es "concientizar a que los vecinos no puedan abrirle la puerta al perro y largarlo a la calle como si no causaran accidentes de tránsito, no atacaran a otros perros, a otras personas, rompan bolsas de basura y ese tipo de cosas; porque debemos garantizar la convivencia vecinal y el bienestar animal".

El foco está puesto en el registro de perros y gatos de Godoy Cruz

"El principal objetivo de la ordenanza tiene que ver con el registro de las mascotas, y ya tenemos casi 500 perros registrados, nos falta un montón pero en un plazo bastante corto hemos conseguido un buen número", destacó la veterinaria. Y ratificó unos 80 caninos de raza potencialmente peligrosa que tienen chip, como lo establece la ley provincial, número que "se mantiene en el mismo promedio" del año pasado.

Aunque en su mayoría son perros los que integran el registro municipal de Godoy Cruz, también incluye a gatos. Y a través de los operativos en el territorio, así como charlas educativas en las escuelas, se busca incrementar esa base de datos para beneficio del animal y de la comunidad.

El registro de las mascotas antes era obligatorio como ahora, pero era pago, personal y en un libro por escrito. Ahora se realiza de forma digital y gratuita.

"Se hace todo online y gratis, con una foto de la mascota, y al final se obtiene un QR, que puede imprimirse, y después pueden circular con ese QR; entonces, ahí tenemos toda la información de esa mascota, incluso si tiene la vacuna antirrábica al día y algunas otras cuestiones que también exige la ordenanza", remarcó sobre el registro que beneficia al dueño del animal para continuar recibiendo los servicios veterinarios en forma gratuita, además de cumplir con lo establecido en la ordenanza y evitar multas.

perro-con-correa-y-niño.jpg Los perros deben pasear con correa y junto a sus tenedores responsables, de acuerdo a la ordenanza municipal. Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

"Lo de las multas no tengo un número preciso pero es bastante cotidiano", reconoció Constanza Cornejo. Y argumentó: "Pasa que hay todo un proceso en el camino, donde empezamos con recibir el reclamo o una denuncia por parte de la fiscalía, y ahí entramos en acción con las inspecciones, se constata la situación, se busca el responsable del perro, se le otorga unos días para cumplir, luego se constata que cumplió, y así".

La encargada de esa área municipal confió en que "no sé si han aumentado mucho más que antes, pero estamos recibiendo denuncias periódicamente".

Hay mayor conciencia acerca de la tenencia responsable de mascotas

En base a su experiencia y a los alentadores resultados que está dando la aplicación de la nueva ordenanza municipal en poco tiempo, Constanza Cornejo fue optimista. "La mayoría de la gente se compromete con su mascota, es responsable, sobre todo las generaciones nuevas saben de vacunación antirrábica, de proteger las enfermedades que son transmisibles a los humanos; los jóvenes tienen más conciencia del cuidado animal", consideró.

Y afirmó: "Veo una evolución en la tenencia responsable, se nota ya en el hecho de que si la gente está dispuesta a registrarlo y cumple de esa manera, teniendo en tan poco tiempo un número tan representativo, es porque hay otro tipo de conciencia". Al tiempo que asumió que lo que encara su área de trabajo "es de mucha paciencia porque la concientización en la tenencia responsable de las mascotas es a largo plazo, no se da de un día para otro".

La tenencia responsable de mascotas se ve, por ejemplo, en el aumento de castraciones de machos, antes no se castraba a los machos. Hay una conciencia por el bienestar animal que antes no había. La tenencia responsable de mascotas se ve, por ejemplo, en el aumento de castraciones de machos, antes no se castraba a los machos. Hay una conciencia por el bienestar animal que antes no había.

Perro y niño.png Para la funcionaria de Godoy Cruz, Constanza Cornejo, los niños y jóvenes tienen una mayor conciencia acerca del cuidado animal.

Los gatos también son mascotas y deben

La ordenanza anterior de Godoy Cruz no incluía gatos y en esta nueva se incorporó debido a que los felinos antes no eran considerados mascotas. "Ahora los gatos representan un número casi equitativo a los perros con respecto a la gente que tiene mascotas", aseguró Constanza Cornejo, quien precisamente está haciendo un posgrado de comportamiento felino.

Y sostuvo que por eso "hubo que incluirlos en el registro, adaptamos un espacio para los gatos, y en esta época si no colaboramos con las castraciones felinas, con el registro y la identificación, es un gran problema". Explicó que "el gato también se puede tener adentro de la casa, con ciertos recaudos, y enseñándoles a través de un montón de técnicas para que no salgan solos al exterior".

Ejemplificó acerca del uso de "telas mosquiteras, el enriquecimiento ambiental con estantes dentro de la casa que reemplacen alturas, que tengan un lugar donde acostarse, un lugar donde rascarse, que tengan una ventana para ver al exterior".

GATOS3.jpg Este registro de mascotas de Godoy Cruz abarca a los gatos, y se propone educar a sus dueños para que no salgan solos al exterior.

La especialista concluyó que "es un mundo aparte el tema de los gatos y también hace falta educar mucho a la población para una tenencia responsable de gatos, para la convivencia en el barrio pero también para el bienestar del animal y que un gato viva 20 años y no 3 o 4 como viven los que andan todo el día en la calle".