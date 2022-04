Gastón Pauls contó su historia de adicciones y recuperación ante 3.000 personas en Las Heras

“Vengo a compartir una historia de consumo, adicciones, recuperación y trabajo diario para seguir así. Lamentablemente las adicciones no están mejor ahora que cuando yo consumía. Consumí hasta hace 14 años y en estos 14 años no bajó el consumo, sino que se disparó a niveles gravísimos, y ya es tarde, porque se están muriendo pibes de 8 y 10 años consumiendo paco o pasta base", expresó Gastón Pauls ante la masiva audiencia.

"Lo que podemos hacer nosotros es aportar nuestro grano de amor, porque del otro lado está el odio y la muerte”, manifestó Pauls en la conferencia de prensa que se realizó en la Sala Cultural Malvinas Argentinas, de que la que también participó el intendente Daniel Orozco; la secretaria de Gobierno Janina Ortiz; Víctor Festa, flamante coordinador de la Coordinación de Prevención y Contención de Adicciones de Las Heras y Ariel Lazare, presidente de REMAR Mendoza.

Gastón Pauls y el intendente Daniel Orozco

El jefe comunal manifestó que “como médico había cosas que teníamos que decir si eran enfermedades o no. La gente nos preguntaba si el alcoholismo, el tabaquismo o la droga eran enfermedades. Y hoy, desde el Ejecutivo podemos decir que las estamos combatiendo. En Las Heras amamos la vida y los amamos a todos, y hoy tenemos la grata visita de Gastón Pauls que sabe de lo que está hablando”.

En un Vicente Polimeni colmado de estudiantes de las escuelas secundarias del departamento, además de público en general, Pauls relató su experiencia, que comenzó a los 14 años con el alcohol y continúo con la marihuana, hasta que a los 17 empezó a consumir cocaína. “Me dijeron que si tomaba merca me iba a sentir Superman. Y me sentía Superman, pero cuando se terminaba el efecto me golpeaba contra el piso. Entonces iba y compraba más merca, y así una y otra vez”, contó ante la atención de todos.

E inmediatamente largó una de las frases destacadas de su exposición, cuando dijo “la droga no te hace Superman, el que les diga eso les está mintiendo. Ni el peor de mis días actuales, lo cambio por el mejor día puesto”, lo que generó el aplauso de todos, reconociendo su lucha para salir adelante y sobre todo por su valentía para buscar ayuda.

“Busquen ayuda, hay mucha gente dispuesta a ayudarlos”, aconsejó el actor para los casos similares al que tuvo que atravesar él.

El relato fue crudo pero reflejó el calvario que vivió Pauls mientras consumía cocaína, incluso viendo cómo se le morían los amigos por la misma adicción. Hasta que se dio cuenta que estaba enfermo, buscó ayuda y empezó a ver la luz. “Ahora estoy en el último paso de la recuperación y lo que quiero es concientizar, que mi historia sirva para que no se mueran más pibes por las drogas”, destacó.

Una de las formas que tiene para contar su historia, además de recorrer el país con este tipo de charlas, es a través del programa de TV “Seres libres”, en Crónica TV, donde personalidades del mundo del espectáculo o de otros ámbitos también cuentan sus vivencias relacionadas con las adicciones.

En cuanto a la Coordinación de Prevención y Contención de Adicciones de Las Heras, el coordinador Víctor Festa explicó: “Desde el municipio vamos a trabajar a través de un llamado a las diferentes ONG, porque la idea es centrarnos, ver ideas y hacer fuerzas para combatir esto, porque el adicto según su personalidad se adapta a cada tipo de tratamiento. Vamos a armar un plan de trabajo e ir a las escuelas a brindar charlas de prevención”.

