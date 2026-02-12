Fuerte temblor en Chile y alerta generalizada: ¿hay peligro de tsunami en las costas?

temblor-chile1

No se han registrado alertas ni interrupción a los servicios básicos debido a este sismo. De todos modos, debido a su fuerte magnitud fue percibido en varias regiones del país, incluyendo las de Valparaíso y Metropolitana, como así también en varias provincias de la Argentina, incluida Mendoza.

El fuerte temblor tuvo una duración cercana a los 50 segundos y fue precedido por un fuerte ruido.

temblor

Temblor en Chile: hay o no alerta de tsunami

Según acaba de indicar el SENAPRED (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres), la magnitud del temblor registrado recientemente en la región de Coquimbo, más precisamente en La Serena, no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

temblor-chile

Incluso ocurrió la particularidad de que Google envió una alerta a los usuarios en Mendoza, unos segundos antes de que el temblor se sienta en la provincia.