Fuerte movida en las redes sociales para que Santi Maratea ayude a Benicio en su lucha contra el cáncer

campaña-beni-papa.jpg Beni y su papá. Benicio Ragusa Palma necesita continuar su tratamiento en Barcelona, España, y hay una campaña solidaria para recaudar el dinero que les falta en su cuenta de instagram @todos.por.beni Foto: Gentileza familia Ragusa Palma

Solange y Sebastián, papás de Beni, contaron a Canal 7 Mendoza: "Beni ahora está muy bien gracias a Dios, está con quimioterapia, estamos internados y siempre nos admiramos de él porque es impresionante la energía, la fuerza y la voluntad que le pone a todo el tratamiento, a cada situación que se le presenta en el hospital".

"Es un gordo que le está pasando la quimio por sus venas y está parado queriendo patear una pelota siempre. Le pone mucha fuerza, que eso nos anima a nosotros como papás y a los médicos, a seguir luchando contra su enfermedad porque da muy buenos parámetros la energía que él tiene y cómo va aceptando cada procedimiento su cuerpito. Anímicamente está muy bien, responde muy bien a las quimioterapias y eso nos acerca mucho más a su sanación en Barcelona", detalló Solange.

benicio ragusa todos por beni 2.jpg Los papás de Beni aseguraron que está muy bien anímicamente y que les sorprende la energía con la que enfrenta todo el tratamiento. Foto: @todos.por.beni

Explicaron que en el hospital de niños Sant Joan De Déu, en Barcelona, hay un tratamiento que en Argentina no existe, que se trata de una droga de inmunoterapia. "Apuntamos a ese tratamiento porque da muy buenas expectativas a un futuro, para que la enfermedad no regrese. La quimio actúa a nivel celular y puede llegar a aparecer de nuevo en las células con el paso del tiempo. En cambio, la inmunoterapia entrena al cuerpo para que reconozca estas células cancerígenas y las destruya a medida que se vayan creando. Ese es nuestro objetivo y es lo que más necesita Beni para que no caiga de nuevo".

Indicaron que en las reuniones virtuales que tienen con los médicos de Barcelona, les dijeron que no esperen más y viajen lo antes posible: "Siempre el plan fue viajar lo mas rápido posible, pero vamos alargando los plazos porque se ve interminable la recolección de dinero. Cada vez tenemos más reruniones con los médicos de Barcelona y nos piden que dejemos de esperar, que viajemos lo ante posible, porque como Beni está respodiendo tan bien, mientras antes vayamos mucho mejor para empezar a aplicar el tratamiento, y más expectativas de vida nos brindan".

benicio ragusa todos por beni 3.jpg En el hospital de niños de Barcelo,a hay un tratamiento para el neuroblastoma que es muy alentador para Beni. Foto: @todos.por.beni

► TE PUEDE INTERESAR: Con el apoyo de Grupo América, llega a Mendoza el encuentro de emprendedores más grande de Cuyo

El dinero que falta para el viaje de Beni

"El faltante es de 280.000 euros, de un presupuesto inicial es de 415.000 euros", sostuvo Sebastián. "Necesitamos la ayuda de todos, de Mendoza y de Argentina porque es una suma millonaria".

Expresaron: "Es muy difícil vivir el día a día porque fue todo en un abrir y cerrar de ojos. Los que quieran pueden ayudarnos en este momento".

benicio ragusa todos por beni 4.jpg Solange y Sebastián luchan junto a Beni en todo el tratamiento de quimioterapia que debe pasar. Foto: @todos.por.beni

Por esto, muchos mendocinos se sumaron a una campaña solidaria y sumar más gente que pueda colaborar con el pequeño que lucha contra un neuroblastoma. Como la cantidad de dinero que falta es mucha, tratan de llegar al influencer Santi Maratea para que los ayude con la campaña, ya que ya demostró que tiene una gran llegada a la gente y recauda dinero en tiempo récord.

Aprovechando su visita a Mendoza, donde participa de la Experiencia Endeavor Cuyo 2022, con colaboración de Grupo América, la tía de Beni, Anelisa Ragusa, espera tener un contacto directo con él para charlar, contarle el caso y tratar de conseguir su ayuda.

campaña-beni-banner (1).jpg Toda la ayuda para la familia Ragusa y por Beni los acerca un poquito más para enfrentar los costos del tratamiento en España. Foto: @todos.por.beni

Estos son algunos de los mendocinos que se sumaron a la campaña:

Mica, de Mendocity, dijo que su cada mendocino dona $100, lo mismo que sale una medialuna, pueden llegar a la suma que necesitan para realizarle el tratamiento a Beni.

Embed

Embed

Embed

Embed

Embed