Por eso el día 13 de octubre el Cine Teatro Plaza y la Plaza de Godoy Cruz recibirán a miles de personas con ganas de potenciar su gen emprendedor.

La edición de este año cuenta con grandes referentes de nivel internacional que buscarán inspirarte a través de sus historias de vida.

Experiencia Endeavor (2).jpeg Experiencia Endeavor Cuyo 2022 recibirá a miles de personas con ganas de potenciar su gen emprendedor.

Algunos de ellos son: Mario Pergolini (CEO de Vorterix & Emprendedor Endeavor), Pamela Scheurer (Co-Founder & CTO Nubimetrics); un panel de jóvenes sub 30 de Cuyo: Marcos Bruno (Co-Founder & CTO de Merovingian Data y astronauta análogo), Paz Álvarez (Co-Founder & CEO de Zavia), Franco Terenti (Co-Founder & CEO de Vinci-U.) y Julieta Luz Porta (NASA Global Winner). Hacia el final de las charlas, estarán Sabrina Castelli (Founder & CEO de Mujer Financiera) y Santiago Maratea, el influencer comprometido con las causas que nos convocan como sociedad, quien compartirá con la audiencia su historia, qué lo inspira a asumir este rol y el trabajo que hace detrás de cada misión que emprende junto a Jessi Jalife, su manager y co-equiper.

Además de las famosas “talks”, nuevamente en esta edición habrá tres talleres claves para emprender y hacer crecer tu negocio: Estrategias con Influencers de Jessi Jalife (CEO & Founder Jalife Brothers), Herramientas Legales para StartUp de Fer Pérez Hualde (Partner Estudio Pérez Hualde) y Producto y comunidad: evolución hacia la web 3.0. de Victoria Guareschi (Product Lead at Lemon Cash).

Experiencia Endeavor (6).jpeg Para cerrar y seguir generando vínculos, Experiencia Endeavor realizará su clásico Net Working Party.

La experiencia también ofrecerá los Endeavor Mentors, más de 15 consultorios de mentorías grupales con expertos y emprendedores de la red Endeavor en temas de conflicto a la hora de emprender o crecer en las empresas.

“Elegimos pensar a Cuyo como Tierra del Conocimiento. No sólo tenemos hermosas provincias y ciudades para vivir, sino que tenemos personas altamente capacitadas. La Economía del Conocimiento, es la 2da fuente de exportaciones en Argentina, la cual genera un importante superávit y cuenta con un gran interés público e inmensas oportunidades de crecimiento, por eso decidimos realizar esta experiencia con grandes referentes, dijo Luis Zambonini, presidente de Endeavor Cuyo”.

Experiencia Endeavor (7).jpeg Experiencia Endeavor Cuyo 2022 recibirá a miles de personas con ganas de potenciar su gen emprendedor.

Por su parte, María José Rubio Nanclares, directora ejecutiva de Endeavor Cuyo agregó: En esta edición vamos a conocer también a talentos jóvenes, como el caso de Marcos Bruno, estudiante de la UNCuyo, quien fue elegido para representar a la Argentina en una simulación de la prestigiosa Space X. o Paz Álvarez, emprendedora de Biotecnología invertida por GRIDX y Julieta Luz Porta, premiada por la NASA y representante de Argentina en el Women’s Forum for the Economy and Society (en Ecuador). Desde la Fundación Endeavor, buscamos potenciar emprendedores de alto impacto y contribuir al desarrollo del país, promoviendo la cultura emprendedora. Necesitamos personas que se animen a soñar en grande y que estén dispuestas a compartir su experiencia, desafíos y miedos, sin nuestros sponsors, y red, esto no sería posible. Agradecemos el apoyo y participación, ya que es esencial para que muchas personas, puedan activar sus ideas, aprender y descubrir cómo hacer crecer sus negocios y, sin dudas, animarse a emprender”

Las entradas ya están a la venta en https://www.eventbrite.com/e/experiencia-endeavor-cuyo-tickets-418203396617