Figuritas del mundial: de la escasez al negocio y a la trampa para los coleccionistas

Por ejemplo, en las primeras semanas, una cadena de supermercados vendió las figuritas tal como lo había hecho en el 2022. Era normal ver adolescentes y niños comprando en las cajas.

Además había otra razón y es que respetaba el precio mínimo sugerido de $2.000, mientras que en otros comercios cada paquete de figuritas costaba $2.500. Renovar el stock fue tan complicado que dejaron de venderlas.

En muchos puestos de diarios y revistas la situación era parecida. "En mis estados de WhatsApp tenía que poner si tenía stock o no, porque me llamaban o me escribían todo el tiempo. Cuando ponía que tenía, se me volaban", explicó Natalia, dueña de uno de estos puestos.

Foto: Gentileza Territorio Yacopini

El negocio y la trampa detrás de las figuritas del mundial

Pero está escasez de figuritas llevó a varias trampas. Por ejemplo, tráfico de figuritas de otros países. De hecho, muchos consumidores, sin darse cuenta, han comprado figuritas provenientes de Chile o de Brasil.

Darse cuenta que las figuritas no son del álbum argentino es fácil. Solo basta leer la parte de atrás de las figuritas. Incluso los paquetes son diferentes y en algún de los cromos el papel usado no es el mismo. El álbum, incluso, también es diferente.

Fue tanta la invasión de figuritas de otros lugares que en algunos sitios de Buenos Aires las llegaron a vender diferenciando su procedencia y con otro precio y en Mendoza hasta se detuvo a un camionero que las traficaba. Sin dudas, un negocio que ha sido millonario para algunos y no solo para Panini.

Ya con el mundial iniciado, la demanda de figuritas aumentó y también otros comercios se stockearon de figuritas, pero pasó otra cosa: es prácticamente imposible conseguir paquetes de figuritas a $2000. El más barato se compra a $2300 y el más caro a $3000. Eso sí, depende del cliente si le importa su procedencia y cuidado de caer en la última trampa y la más burda: paquetes sellados y que dentro contengan figuritas impresas en papel autoadhesivo y que no sean oficiales.