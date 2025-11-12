Feriado y fin de semana largo: cuánto es el próximo descanso XXL y cuántos quedan este 2025

Luego de un largo tramo sin feriados a la vista, desde el último en Argentina, el viernes 10 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), a la vista asoma un feriado de cuatro días, ideal para recargar energías, planear un viaje o simplemente, descansar del trajín diario.

feriados Quedan muy pocos feriados en Argentina antes de que el 2025 llegue a su fin.

Feriado XL en Argentina 2025: cuándo es el próximo fin de semana largo

Los argentinos gozarán de un fin de semana extra largo en pocos días, que quedarán conformado de la siguiente manera: el próximo feriado es por el Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre de 2025. Y como cae jueves, el gobierno decidió trasladarlo al lunes 24 de noviembre, cuando será feriado. De esa manera, creó un día no laborable con fines turísticos, el viernes 21 de noviembre.