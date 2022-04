Federico Norte se enojó en medio del debate por el cambio del huso horario en la Argentina

"Me parece perfecto que lo hagan, lo que me parece un disparate es vayan hacer entrar a los niños al colegio una hora antes", haciendo referencia a la iniciativa de sumar una hora más de clases por día para los colegios primarios del país para profundizar lectura, escritura, comprensión de texto y matemáticas.

"Te imaginás a los niños en junio que ingresen a las 7 con luz artificial con sueño y frío", agregó.

Federico Norte, doctor en Meteorología.

Federico Norte se mostró apasionado por el huso horario

"Con este plan y si siguen algunos comunicadores enojados con los científicos diciendo estupideces...", se frenó para no seguir aumentando su enojo y añadió: "Disculpame que estoy medio violento hoy".

Volviendo al proyecto de Cobos reveló: "El documento de (Jorge) Difonso vino a parar a mi teléfono antes de que llegara a los senadores de Buenos Aires".

"Lo que se pretende modificar es la hora, no el horario. Modificar el horario sería dejar este huso horario de Brasil, que en Río de Janeiro anda muy bien, porque ese es el que tenemos", explicó.

Huso horario en Argentina.png

En la continuidad de su charla con la mesa de Nihuil terminó haciendo una especia de catarsis diciendo "por ahí me preguntan: '¿Norte le pega o no le pega al pronóstico?' No, yo no la pego a nadie, yo hago un pronóstico que a veces sale bien y a veces sale regular".

Y siguió: "No sale como la película de Guillermo Francella (Granizo -que fue muy criticada-) porque no soy Francella. Hago teatro, pero no llego a ese nivel".

Por último dijo: "Disculpame que me extendí en un tema que me apasiona".

"Lo que no sé es cómo combatir el bulling que nos hacen algunos comunicadores ya que condicionan el pensamiento de la gente los medios en muchas cosas", cerró para luego dar paso a su pronóstico del tiempo en Mendoza para este miércoles.

Escuchá el enojo de Federico Norte en "Primeras Voces":