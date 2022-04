Foto 2 Granizo.webp Granizo es la película del momento de Netflix

Dirigida por Marcos Carnevale (Corazón de león, Inseparables, Elsa y Fred), esta es la historia de Miguel Flores (Francella), un meteorólogo que se ha convertido en una estrella de la televisión merced a su infalibilidad en los pronósticos: no ha fallado nunca en 20 años. Por eso se ha ganado el favor del público (traducido en excesivas escenas donde la gente le grita que lo ama o le pide el pronóstico para saber si deja la ropa tendida o no) y eso le ha deparado su propio programa, “El show del tiempo”. Hay una intención crítica a ese mundo televisivo obsesionado por el rating y por formatos que “rinden” aunque sean obsoletos. Por eso Miguel en lugar de banda de jazz tendrá una banda tropical (nada menos que Los Palmeras) y una asistente bonita (Laura Fernández), estrellita ascendente de la mano del jefe máximo del canal ((Martín Seefeld). Pero todo este idilio con los medios y el público se quebrará abruptamente cuando no pronostique una tormenta de granizo que dejará múltiples destrozos y pérdidas. Con todo el mundo en contra, decide huir a Córdoba, donde vive su hija Carla (Romina Fernandes).

Y allí comienza a desarrollarse otro de los ejes narrativos del filme, con el típico conflicto padre-hija, completamente previsible, con la intención de aportar el toque de emotividad que en la receta de una película costumbrista no viene mal incluir. Y es el personaje de la hija el que más críticas y polémicas ha despertado en las redes por su malogrado “acento cordobés”, que ha indignado a los habitantes de La Docta. En verdad, si Carnevale consideraba que ese personaje debía ser cordobés y que tenía que tener ese acento, debería haber conseguido una actriz que lo interpretara de principio a fin como tal, no a medias como lo hace Fernandes. Puede parecer un detalle menor, pero si el personaje es definido con esas características y se considera que su acento es importante (por algo lo incluyen), tiene que lograrse bien, al menos para cumplir lo que el mismo realizador plantea como destacable.

En medio del reencuentro con su hija, Miguel hará una especie de viaje de autodescubrimiento al ponerse en contacto con Bernardo, un hombre que vive aislado y parece poder pronosticar con exactitud asombrosa (hora y minutos) cuándo va a llover o granizar. El encuentro entre dos hombres de mundos opuestos (el científico Flores y el empírico Bernardo) pierde la oportunidad de explotar sus diferencias quedándose en frases reiterativas, como “latiguillos” (muy de los ’80), con toda la gestualidad excesiva de Francella que ya creíamos dejada en el pasado.

Uno entiende que la exageración es un recurso humorístico, pero acá es una trampa insalvable. Su público lo ama o lo odia a muerte y algunos fanáticos, como el taxista al que el granizo no pronosticado le destruye el auto (Peto Menahem) podría haber sido más logrado si no fuera por esta exageración de la que adolece el guion.

Otros personajes naufragan en un costumbrismo que los minimiza. Un actor como Norman Brisky se convierte en un abuelo harto de vivir y fascinado por las malas palabras, mientras desde su silla de ruedas revolea comida como un niño sin control. Como la película La nona, pero sin olvidar que ésta era de 1979.

Todos estos excesos (más allá de las interpretaciones) tienen su cúspide en una de las escenas del filme, digna del cine catástrofe y totalmente ajena al registro que hasta ese momento llevaba la película y, por lo tanto, mejor o peor lograda, pero absolutamente innecesaria en su exceso. Y así culmina una serie de desaciertos de una comedia que no llega a serlo, por un guion añejo y lleno de estereotipos, que tampoco es un drama ni cine catástrofe, sino un acto fallido del cine.

Algo anecdótico es la presencia de muchos periodistas y conductores que hacen de ellos mismos, como Luis Novaresio, Marcelo Polino, Antonio Laje, Florencia Peña, Andy Kusnetzoff, María O'Donnell o Vero Lozano, que se suman a una ficción que queda a la vista que ha tenido todos los medios para hacer algo realmente interesante, pero que finalmente no lo logró.

