Familiares y amigos de Alejo Arias marcharon y pidieron su liberación en El Salvador

La defensa de Miguel Ángel Pierri

"Este lunes a las 6 de la tarde, uno de los abogados de mi equipo tomó contacto con nuestro abogado en El Salvador. Alejo no es más que un simple empleado de una financiera y es ajeno a los hechos que le imputan. Me ha sorprendido el tiempo transcurrido desde que fue detenido el 14 de junio", comenzó anunciando públicamente el profesional desde Buenos Aires. Luego sumó: "La situación se va a aclarar pronto. Sólo hacía falta mover el expediente y esto estamos haciendo. Hablé con el embajador argentino Miguel Ruffi en El Salvador, que es amigo y nos dio colaboración".

La estrategia del abogado es la de separar la responsabilidad del mendocino, un empleado común, con la figura de lavado de dinero que pesa sobre la financiera. Pierri buscará que se cambie la carátula de la imputación que pesa sobre Arias y lograr su extradición.

Según Sandra González, la mamá de Alejo, la familia buscó darle al estudiante de 24 años apoyo legal, pero fue infructuoso. "Hay una abogada allá que lo está representando. Le mandamos los certificados de buena conducta de Alejo, los certificados de que es un estudiante y un montón de papeles, pero la justicia de El Salvador no la ha recibido, y el tiempo pasa y mi hijo sigue detenido", contó.

Miguel Ángel Pierri. Miguel Ángel Pierri es fundador de Abogados sin Fronteras, entidad creada para casos como el de Alejo, detenido en emigrante detenido en otro país.

Marcha pidiendo la liberación de Alejo Arias

Este lunes por la noche, se realizó por las calles de Rivadavia una marcha pidiendo justicia y libertad para Alejo Arias, quien fue detenido el pasado 14 de julio en San Salvador, la capital de El Salvador.

alejo arias-marcha-rivadavia.jpg Familiares, vecinos y amigos del mendocino preso en la durísimas cárceles de Nayib Bukele reclamaron en Rivadavia por su liberación.

En la movilización estuvieron presentes familiares, amigos y vecinos de Alejo. Uno de ellos fue Darío Arias, tío del detenido, quien dialogó con un móvil de Canal Siete. "Alejito trabajó conmigo un tiempo largo en los negocios, y es un chico muy bueno. La verdad es que es una injusticia lo que está viviendo. Es un chico muy tierno, no es un chico de calle, por eso es tan feo lo que está viviendo…", expresó.

hermana y novia-alejo arias.jpg Agostina Arias, hermana de Alejo; y Paula Giménez, la novia, pidieron justicia ante las cámaras de El Siete.

Agostina Arias, la hermana del muchacho, señaló apesadumbrada que "el Alejito es uno más de los jóvenes que dejó todo por ir a buscar un mejor futuro, ya que, en este país, lamentablemente no es posible por la economía y demás cosas. Él se fue a buscar algo mejor, y lamentablemente cayó en esto".

Con lágrimas en los ojos, Paula Giménez, la novia del estudiante que se fue a buscar un trabajo por seis meses para continuar con su carrera terciaria, conmovió a todos al decir: "Sé que es una buena persona, que está ahí detenido injustamente, y lo único que quiero es que vuelva. Hablaba con él todos los días, y sé la clase de persona que es y sólo quiero que vuelva. Desde la noche que se lo llevaron no he podido hablar con él y no supe más nada".

