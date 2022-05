Facundo Biffi estimó que alrededor del 5% de los mendocinos quedó sin censar

"Yo creo que no supera el 5%, con lo cual es un número muy bajo de los que no se censaron", sostuvo Biffi a Radio Nihuil, y agregó: "Es muy poquito, lo vamos a terminar de verificar en estos días que salimos con la supervisión y la recuperación. Ahora los chicos se llevan un papel con un número de teléfono y una dirección de correo para que se comuniquen con nosotros aquellos ciudadanos que tuvieron alguna desconexión con el censista. Yo ayer no recibí más de 5 o 6 llamados de quienes no se encontraron con el censista".