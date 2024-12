Estos son los modelos de iPhone que se quedarán sin WhatsApp en 2025

La aplicación puede no ser compatible con tu móvil por determinadas especificaciones de hardware y software. Está estipulado que las funciones de WhatsApp ya no estén disponibles a partir de mayo del 2025. La medida afecta a dispositivos como iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus ya que no pueden actualizarse a iOS 15.1 (sistema operativo de los dispositivos iPhone)

Pero esta información aún no ha sido confirmada por fuentes oficiales de WhatsApp. Por el momento, la incompatibilidad solo figura en dispositivos más antiguos como iPhone 5 y iPhone 5c. En la pagina de WABetaInfo se pueden conocer noticias actualizadas de Meta y WhatsApp sobre modificaciones y actualizaciones de acuerdo a los dispositivos. Esta descontinuación sucede porque las actualizaciones de la aplicación requieren sistemas operativos más modernos para garantizar que las últimas funciones y correcciones de seguridad se ejecuten.