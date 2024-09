Este es el iPhone perfecto para comprar en 2024 sin gastar demasiado y con calidad asegurada.

El iPhone más barato y bueno para comprar este año

Los productos de Apple, específicamente sus smartphones, suelen ser objeto de deseo de muchas personas por las propuestas y precios prémium que presentan. Sin embargo, no siempre son la mejor opción para aquellos que no cuentan con demasiado dinero para esta compra en particular.

iphone se 2022 (2).png

Cada año. en el mes de septiembre, Apple suele lanzar la nueva propuesta en formato de smartphone para sus seguidores. Lo cierto es que no todos pueden acceder a ellos y los expertos aseguran que en este 2024 el iPhone SE 2022 es el más económico y bueno para comprar.

Por más que este iPhone mantiene su estética conservadora, hace la diferencia con el chip A15 Bionic. Eso no es lo único llamativo porque cuenta con tecnología True-tone y una pantalla IPS LCD de 4,7 pulgadas.

iphone se 2022 (1).png

En lo que respecta a sus otras características, ofrece tres opciones de almacenamiento: 64 GB, 128 GB y 256 GB. Su sistema de cámaras está compuesto por un único lente de 12 mpx con apertura de 1,8 y zoom digital de cinco aumentos; la cámara selfie es de 7 mpx.

iphone se 2022.png

Por último, la seguridad corre a través del sensor de huella dactilar Touch ID que se encuentra en el botón de inicio físico. En Amazon, el iPhone SE 2022 tiene un valor que parte de los 424 dólares y en Walmart las ofertas son mayores partiendo de los 199 dólares.