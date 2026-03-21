Esto es lo que significa el visto en WhatsApp, según la psicología del comportamiento

La mayoría de las veces, siempre tenemos el celular a mano. Siempre hablamos con otros/as y permanecemos conectados. Es por eso, que cuando alguien ignora un mensaje puede generar intriga, ya que, si bien puede estar ocupado/a siempre está con el celular cerca.

Para el cerebro humano, la incertidumbre es una fuente de estrés. Que te "claven el visto" quiere decir que tienes la evidencia de que el receptor recibió la información, pero no recibes la respuesta esperada.

WhatsApp Cuando una persona ignora un mensaje y nos "clava el visto" suele generarnos duda el por qué.

Y para la psicología, ese silencio es como un vacío. Ante la falta de respuesta, el cerebro tiende a llenar los huecos con interpretaciones variadas, sobre todo negativas.

Además, dado que con la tecnología tenemos todo al alcance de la mano en cuestión de segundos, el emisor lo percibe como una ruptura del contrato social de inmediatez.

Sin embargo, alguien que puede haber leído el mensaje de WhatsApp no siempre es malo. Puede ser un momento de distracción y, al no poder responder de la manera correcta, el mensaje se deja para después. El problema es que el emisor ya le puso un significado a esa falta de respuesta.

La psicología lo analiza de manera sencilla, pues para algunas personas, el visto actúa como un termómetro que pone la vara sobre su valor. Cuando nos responden rápido, recibimos una descarga de dopamina. Cuando nos dejan en visto, experimentamos un "castigo" que puede llevar a revisar el teléfono de manera constante.