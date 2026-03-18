WhatsApp: esta es la función más utilizada por hackers para vulnerar tu teléfono y robarte todo

Alerta WhatsApp: esta función es el puente de hackers para robarse todo
WhatsApp oculta en su configuración predeterminada una vulnerabilidad que los atacantes explotan frecuentemente: la descarga automática de archivos. Lo que nació como una función para agilizar la experiencia del usuario, hoy se ha transformado en un puente directo para el espionaje digital y el robo de información sensible.
Esta función, activa por defecto tanto en Android como en iPhone, permite que cualquier contenido multimedia o documento se almacene en el dispositivo sin intervención del propietario. Ciberdelincuentes aprovechan esta configuración nativa para enviar archivos infectados con malware o programas espías. Al eliminarse el filtro de autorización manual, el código malicioso se infiltra silenciosamente, permitiendo a los atacantes desde manipular el teléfono de forma remota hasta sustraer contraseñas, fotos y listas de contactos.
En consecuencia, se recomienda desactivar esta configuración en tu WhatsApp lo antes posible. Para ello, podrás hacerlo de la siguiente manera en Android:
- Pulsar el menú de los tres puntos verticales.
- Seleccionar Ajustes, luego Chats y después desactivar la descarga automática de archivos.
Por su parte, en teléfonos iPhone, podrás cambiar esta función haciendo lo siguiente:
- Acceder a Configuración y entrar en Almacenamiento y Datos.
- Luego, pulsar Nunca, tanto en Fotos como en Documentos y Videos
De esta forma, lograrás que gracias al mencionado ajuste protegerás tu teléfono del ataque de hackers y ciberdelincuentes. Además, recordá no abrir ningún tipo de archivo que te llegue de un número desconocido.
Otros consejos para proteger tu WhatsApp de hackeos
Si querés blindar tu teléfono y resguardar todo tipo de información almacenada, tendrás que, además, poner en práctica las siguientes recomendaciones:
- Activar la verificación en dos pasos: es un escudo extra que solicita un código adicional al registrar la cuenta.
- Actualizaciones constantes: mantener la aplicación al día para recibir los últimos parches de seguridad.
- No abrir WhatsApp Web en ordenadores desconocidos: evitá acceder a esta versión de WhatsApp en computadoras de lugares públicos, como bibliotecas.