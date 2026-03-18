Inicio Sociedad WhatsApp
Mundo Tech

WhatsApp: esta es la función más utilizada por hackers para vulnerar tu teléfono y robarte todo

Esta configuración de WhatsApp viene activada de manera predeterminada. Descubrí cuál es y aprendé a desactivarla para resguardar tu teléfono

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Esta configuración de WhatsApp es un arma de doble filo.

Esta configuración de WhatsApp es un arma de doble filo.

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular, se ha convertido en una herramienta útil para que hackers introduzcan virus en el teléfono y así robar todo tipo de información. De hecho, existe una función predilecta por ciberdelincuentes, la cual tenemos que desactivar de inmediato.

Alerta WhatsApp: esta función es el puente de hackers para robarse todo

WhatsApp oculta en su configuración predeterminada una vulnerabilidad que los atacantes explotan frecuentemente: la descarga automática de archivos. Lo que nació como una función para agilizar la experiencia del usuario, hoy se ha transformado en un puente directo para el espionaje digital y el robo de información sensible.

WhatsApp

Esta función, activa por defecto tanto en Android como en iPhone, permite que cualquier contenido multimedia o documento se almacene en el dispositivo sin intervención del propietario. Ciberdelincuentes aprovechan esta configuración nativa para enviar archivos infectados con malware o programas espías. Al eliminarse el filtro de autorización manual, el código malicioso se infiltra silenciosamente, permitiendo a los atacantes desde manipular el teléfono de forma remota hasta sustraer contraseñas, fotos y listas de contactos.

En consecuencia, se recomienda desactivar esta configuración en tu WhatsApp lo antes posible. Para ello, podrás hacerlo de la siguiente manera en Android:

  • Pulsar el menú de los tres puntos verticales.
  • Seleccionar Ajustes, luego Chats y después desactivar la descarga automática de archivos.

Por su parte, en teléfonos iPhone, podrás cambiar esta función haciendo lo siguiente:

  • Acceder a Configuración y entrar en Almacenamiento y Datos.
  • Luego, pulsar Nunca, tanto en Fotos como en Documentos y Videos

De esta forma, lograrás que gracias al mencionado ajuste protegerás tu teléfono del ataque de hackers y ciberdelincuentes. Además, recordá no abrir ningún tipo de archivo que te llegue de un número desconocido.

WhatsApp 1

Otros consejos para proteger tu WhatsApp de hackeos

Si querés blindar tu teléfono y resguardar todo tipo de información almacenada, tendrás que, además, poner en práctica las siguientes recomendaciones:

  • Activar la verificación en dos pasos: es un escudo extra que solicita un código adicional al registrar la cuenta.
  • Actualizaciones constantes: mantener la aplicación al día para recibir los últimos parches de seguridad.
  • No abrir WhatsApp Web en ordenadores desconocidos: evitá acceder a esta versión de WhatsApp en computadoras de lugares públicos, como bibliotecas.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar