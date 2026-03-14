Este sábado hay un corte de agua por 8 horas en dos localidades

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua

acueducto Magdalena: trabajos programados sobre acueducto.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa llevará adelante tareas de reparación sobre el acueducto en ruta 20, afectando el suministro a Magdalena y Atalaya. Los trabajos, que iniciarán a las 6:00 se extenderán por 8 horas y el servicio se reestablecerá paulatinamente luego de los arreglos impactando en el suministro de ambas localidades.