Este árbol ofrece textura, color y se puede cultivar en maceta

arbol de humo Así luce el árbol de las pelucas en verano.

Lo que realmente lo distingue son sus inflorescencias. Al terminar la primavera, el árbol se cubre de unos penachos plumosos de color rosado o grisáceo. Estos no son pétalos tradicionales, sino tallos florales alargados que permanecen en la planta durante meses, dándole ese aspecto de nube de humo o "peluca" tan característico.

Además de su estética, es una planta sumamente rústica. Soporta bien el frío intenso y no es exigente con el tipo de suelo, lo que lo convierte en un candidato ideal para quienes buscan resultados impactantes sin complicaciones extremas.

Guía de cuidados para cultivar en maceta

Para que este árbol prospere en un contenedor y mantenga su vigor, es fundamental seguir algunas pautas básicas pero determinantes:

El contenedor adecuado: necesitás una maceta profunda y pesada (de barro o cemento) para equilibrar su volumen y asegurar que las raíces tengan espacio para expandirse. El drenaje debe ser impecable.

profunda y pesada (de barro o cemento) para equilibrar su volumen y asegurar que las raíces tengan espacio para expandirse. El drenaje debe ser impecable. Ubicación y luz: es amante del sol. Para que el color de sus hojas sea intenso (especialmente en las variedades púrpuras), necesita al menos seis horas de luz solar directa. En la sombra, sus colores se lavan y se vuelven verdes.

arbol El árbol del humo tiene un tono púrpura profundo que se mezcla con el rojo fuego cuando llega el otoño.

Riego moderado: aunque resiste periodos de sequía una vez establecido, en maceta el sustrato se seca más rápido. Riega de forma regular pero evita el encharcamiento.

el sustrato se seca más rápido. Riega de forma regular pero evita el encharcamiento. Poda de formación: si quieres mantenerlo con una forma compacta y redondeada, puedes realizar una poda fuerte a finales del invierno. Esto estimulará el crecimiento de hojas más grandes y colores más vibrantes.

Incorporar este árbol es una decisión inteligente para quienes desean salir de lo común. Es una pieza única para aportar textura y carácteral jardín.