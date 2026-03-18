La planta trepadora que se puede cultivar en maceta y todos los jardineros quieren tener

Tener una planta trepadora puede cambiar por completo tu jardín exterior, aportando textura, color, aroma y un toque natural. Pueden utilizarse para crear muros, vallas o pérgolas en casi cualquier lugar, y dependiendo la especie, son fáciles de mantener. Algunas incluso se pueden cultivar en macetas, en caso de no tener sustrato en el jardín.
La enredadera de copa y platillo (Cobaea scandens) es una trepadora perenne originaria de las regiones subtropicales de México. Se caracteriza por sus hojas finas y ligeras y sus flores moradas con forma de copa o campana, de ahí su nombre singular. Esta enredadera es vigorosa y de rápido crecimiento, pudiendo alcanzar entre 9 y 12 metros de altura en su hábitat natural.
Esta planta tiene abundantes hojas verde brillante y de forma oblonga. Sus flores, en forma de copa, son de color verde pálido en un principio, pero se tornan moradas o blancas una vez que maduran. Los capullos tienen un aroma extraño, pero una vez que florecen desprenden un perfume floral con toques a miel.
Cuidados de la enredadera en maceta
Los expertos de The Spruce revelan que esta planta prospera en selvas tropicales, por lo que prefiere una humedad constante. Lo ideal es regar semanalmente, evitando encharcar, ya que sus raíces se ponen en mal estado.
La enredadera de copa se puede cultivar en maceta, pero el recipiente debe ser lo suficientemente grande y pesado como para soportar el peso de la enredadera, así como cualquier otra estructura de soporte que incluyas para que pueda trepar.
Es importante tener en cuenta que esta enredadera es de rápido crecimiento y puede cubrir las plantas cercanas. Por esta razón, hay que guiar las ramas jóvenes y flexibles para que crezcan sobre una estructura o un enrejado, y a partir de ahí se desarrollarán por sí solas. Para controlar el tamaño de la planta, pellizca los tallos cuando alcancen la parte superior del soporte. Esto fomentará la ramificación y la formación de brotes, aunque no es necesario quitar las flores marchitas.
Por último, para cultivar una enredadera de copa y platillo, hay que buscar un sitio en el jardín donde reciban seis horas de sol al d{ia. Este factor favorece la floración y el crecimiento de la planta.