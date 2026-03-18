La planta trepadora que se puede cultivar en maceta y todos los jardineros quieren tener

cobaea scandens Las flores duran aproximadamente 4 días y tienen una fragancia dulce.

Cuidados de la enredadera en maceta

Los expertos de The Spruce revelan que esta planta prospera en selvas tropicales, por lo que prefiere una humedad constante. Lo ideal es regar semanalmente, evitando encharcar, ya que sus raíces se ponen en mal estado.

La enredadera de copa se puede cultivar en maceta, pero el recipiente debe ser lo suficientemente grande y pesado como para soportar el peso de la enredadera, así como cualquier otra estructura de soporte que incluyas para que pueda trepar.

Es importante tener en cuenta que esta enredadera es de rápido crecimiento y puede cubrir las plantas cercanas. Por esta razón, hay que guiar las ramas jóvenes y flexibles para que crezcan sobre una estructura o un enrejado, y a partir de ahí se desarrollarán por sí solas. Para controlar el tamaño de la planta, pellizca los tallos cuando alcancen la parte superior del soporte. Esto fomentará la ramificación y la formación de brotes, aunque no es necesario quitar las flores marchitas.

cobaea scandens Su floración dura varios meses abarcando todo el verano e incluso algo del otoño.

Por último, para cultivar una enredadera de copa y platillo, hay que buscar un sitio en el jardín donde reciban seis horas de sol al d{ia. Este factor favorece la floración y el crecimiento de la planta.