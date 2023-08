Esta es la infusión que protege el cerebro y mejora la memoria

¿Qué infusión puede proteger el cerebro y mejorar la memoria?

Se ha comprobado que el té verde posee múltiples propiedades que ayudan a cuidar el cerebro. Esta infusión contiene catequinas, un tipo de polifenoles que mantiene el cerebro joven.

Cerebro Te verde.jpg Se comprobó que el té verde puede proteger el cerebro y mejorar la memoria.

Los polifenoles del té verde poseen un efecto protector sobre las células del cerebro y mejoran las funciones cognitivas: memoria, concentración y agilidad mental, entre otras. Además, el té verde posee cafeína, la cual mejorar varios aspectos de la función cerebral como el humor, el control, el tiempo de reacción y la memoria.

Sin embargo, una de las mayores ventajas del té verde es que posee un aminoácido llamado L-teanina, el cual puede atravesar la barrera hematoencefálica. La L-teanina incrementa la actividad del neurotransmisor inhibidor GABA (ácido gamma-aminobutírico), y presenta efectos antioxidantes. También incrementa la dopamina y la producción de ondas en el cerebro.

Cerebro Te verde (2).jpg El té verde está compuesto por un aminoácido llamado L-teanina.

►TE PUEDE INTERESAR: Este es el poderoso mineral que necesita el cerebro para funcionar mejor

¿Cómo preparar un buen té verde?

Lo mejor es que el té verde no se prepare a una temperatura muy elevada, ya que losaminoácidos se disuelven a 60 ° C, mientras que los taninos se disuelven a 80 ° C.

En cuanto al tiempo de preparación, es mejor cuando el té verde se hace a partir de hojas, las cuales deben ponerse en agua caliente por unos 2 minutos aproximadamente. En el caso de las bolsitas de té verde, comienza en 1 a 2 minutos y ve probando el tiempo de reposo.