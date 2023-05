Esperan más nevadas y confirman que el paso a Chile podría abrirse por algunas horas recién el viernes

comunicado de prensa paso internacional.jpg

Más de 2.000 vehículos esperan pasar a Chile

Esa es la cifra si se suman los más de 1.000 camiones que se acumulan desde el Gran Mendoza hasta Uspallata y los aproximadamente 1.500 autos particulares que -de acuerdo con estimaciones oficiales- quedaron del lado argentino debido a las condiciones meteorológicas.

Y las perspectivas son complejas: según detalló en Radio Nihuil el Doctor en Ciencias Meteorológicas Federico Norte, este jueves seguirá inestable en la cordillera y se espera el ingreso de un frente frío que hará bajar notablemente la temperatura en la región.

En la mañana del 25 de mayo, Las Cuevas registraba 6 grados bajo cero, con más de 70 centímetros de nieve acumulada del lado trasandino del paso.

El cierre del Paso Cristo Redentor se realizó el pasado domingo, a las 15, debido al ingreso de un fuerte temporal de nieve en la cordillera central, donde también se cerraron los cercanos pasos de Agua Negra (San Juan) y Pehuenche (Malargüe).

► TE PUEDE INTERESAR: Por el cierre del Paso Cristo Redentor más de mil camiones están varados a la espera de la reapertura

Embed

De esta forma quedaron del lado argentino más de un millar de vehículos particulares, con chilenos que en su mayoría vinieron a realizar compras en súper e hipermercados, y que el lunes debían presentarse a trabajar o cumplir con otras obligaciones. Debido a que muchos se quedaron sin dinero, el Ejército y la Policía les llevaron comida caliente:

asistencia del ejército en alta montaña (1).jpg El Ejército y la Policía llevaron alimentos para los varados chilenos en alta montaña.

También se han ido sumando los camioneros, que hasta este miércoles alcanzaban unos 1.200 vehículos de carga. Esperan en Uspallata, estaciones de servicio sobre la Ruta 40, en Luján de Cuyo o en la Refinería de YPF la apertura del corredor bioceánico.

camiones-varados-destileria.jpg Más de 1.000 camiones se reparten entre Uspallata, la playa de la Destilería de YPF y estaciones de servicio, esperando la reapertura del Paso Cristo Redentor.

El pronóstico de Federico Norte para las próximas horas

Al mediodía de este miércoles, el profesional meteorólogo e investigador del Conicet Federico Norte anticipó la continuidad del mal tiempo en alta montaña y el empeoramiento hacia el fin de semana largo.

"Para este jueves estará inestable en la cordillera, con circulación de aire desde el sur o sudeste y con una disminución moderada de la temperatura", dijo el meteorólogo.

Embed

Luego agregó: "La nubosidad va a ser bastante variable, sobre todo hacia el Oeste de la provincia, zonas de precordillera y cordillera. La temperatura máxima estará en los 20°, y la mínima en 10°. El viernes habrá poca nubosidad, con mínima de 9° y máxima de 17°, con cielo parcialmente nublado".

temporal-ruta 7-alta montaña.jpg Mucho ha trabajado el persona de Vialidad nacional para mantener abierta al tránsito interno la Ruta 7 en alta montaña. Gentileza Osvaldo Valle

Este panorama poco alentador tiende a empeorar más que a mejorar. "El sábado se va a notar un descenso importante de la temperatura y ya estaremos en un escenario, no tanto de otoño avanzado, sino de invierno, aunque aún no ha llegado, obviamente. Va a ingresar un frente frío y las temperaturas extremas anunciadas por algunos modelos no pasaría de los 11° o 12° en los valores máximos, y las mínimas estarían en 5°, con una precipitación a lo largo del día, de entre 1 o 2 mm de lluvia", dijo el doctor Norte.

Finalmente, Norte disparó: "El día más notable del frío va a ser el domingo, con heladas aisladas en la zona metropolitana, y más generales en zona rural. Habrá 0°de mínima, y entre 11° o 12° de máxima, con cielo bastante nublado, preferentemente en la tarde".

Eso podría hacer que la apertura del paso el viernes, si se produce, sea fugaz y dure sólo unas pocas horas.