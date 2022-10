Especialistas debaten sobre el desafío en las ciudades del futuro de aprovechar los vacíos urbanos

Sistema estructural, construcción en seco, aislación, eficiencia energética, cambio climático, pobreza, densidad poblacional, urbanismo, conocimiento, recuperación urbana y planificación estratégica son algunos de los conceptos que se reiteraron sistemáticamente en el primer taller teórico- práctico que el Gobierno de Mendoza realizó en la provincia con la mirada puesta en las ciudades del futuro.

El encuentro, que organizó el Ministerio de Planificación e Infraestructura, tuvo una importante afluencia de público interesado en conocer las nuevas tendencias y datos estratégicos acerca de la recuperación de vacíos urbanos metropolitanos.

Durante una jornada de intenso trabajo en la Nave Cultural, cerca de un centenar de profesionales y estudiantes buscaron ahondar en conocimientos referidos a la sustentabilidad constructiva en las urbes latinoamericanas.

Las exposiciones estuvieron encabezadas por invitados especiales de Chile y Paraguay, como Felipe Vera, especialista de la división de vivienda y desarrollo urbano del BID, y Solano Benítez, figura emergente de la arquitectura sudamericana.

En la primera conferencia, Vera dio un pantallazo general de la situación poblacional en Latinoamérica y los grandes cambios que se avecinan en materia de urbanización. En este sentido destacó el crecimiento de los asentamientos informales en las urbes e indicó que 1 de cada 5 familias sudamericanas vive en esta situación.

“El crecimiento urbano mundial se va dar en el sur del globo terráqueo, donde predomina la informalidad y esta urbanización se va a ver de manera vertiginosa”, señaló.

desarrollo urbano.jpg El ministro de Infraestructura Mario Isgro participó en las jornadas.

El desafío del cambio climático

Otro de los temas importantes sobre los que expuso es el cambio climático y su impacto social. “Los hogares están cada vez más expuestos a los factores de riesgo como tormentas o incendios o terremotos. A su vez, el cambio climático ya está presente dentro de los edificios y el trabajo del diseñador de espacios es formarse para adaptarse al cambio”.

Este tema abrió paso a la exposición de Solano, que hizo hincapié en que “la academia debe custodiar, producir, construir y difundir el conocimiento de nuevos sistemas constructivos que aporten a la renovación y al cambio de la edificación siguiendo los parámetros de eficiencia”.

En ese sentido, instó a los profesionales a apostar a la eficiencia por sobre la estética y a “completar al mundo con el esfuerzo intelectual de cada uno”.

Por su parte, el ministro Isgro remarcó la importancia de generar estos espacios de trabajo a fin de “ir imaginando la ciudad del futuro”.

“Hay una necesidad de crecimiento en cada ciudad de Latinoamérica y en Mendoza, en el área metropolitana, cuando pensamos cómo dar respuesta al crecimiento urbano, no encontramos con que no hay tierras disponibles, por eso es necesario empezar a pensar cómo sería esa expansión ocupando vacíos urbanos; así surgió el proyecto de edificación en la ex pista de aterrizaje de la Base Cóndor, donde se proyecta la Ciudad F”.

Para finalizar el taller, los alumnos fueron mezclados y se les asignaron temas y en grupo debieron presentar un trabajo a modo de conclusión de la masterclass y sumar ideas para desarrollar en un vacío urbano metropolitano.

