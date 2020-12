María fue quien encontró los elementos y le dijo a Canal 7: "Me llamó al atención el olor. Me fijé y había una bolsa con ropa interior. La levanté con un palo. Empezamos a mirar para todos lados y vimos que había un cuchillo en una ventana. Era una clínica que la han estado cerrando porque la ocupaban. No sabemos si en la bolsa solamente es un corpiño o hay algo más".

Nicolás, primo de Florencia, también habló y se descargó contra uno de los detenidos -Pablo Arancibia- de quien aseguró que maltrataba a su pareja, Micaela Méndez. También advirtió que "se pudre todo", si es liberado el hombre.

Apenas encontraron esos elementos dieron aviso a la policía, que llegó a la zona antes de que lo hicieran miembros de la Justicia.

"Estamos buscando a Florencia. Acá estamos todas. Somos de Luzuriaga y acá estamos, haciendo el aguante", dijo una de la manifestantes. Y agregó: "Ahora salió a la luz que el tipo -Arancibia- es un pedófilo y hay un grupo de chicas que nunca había denunciado porque era visto como algo común lo de esta pareja pero ahora sí".

Otra mujer, Pilar, vecina de la zona, contó que "a la chica (Micaela) la veía pero a él no". También explicó que "el día de la desaparición de Florencia se escucharon gritos a la hora que ella desapareció justo cuando hubo un apagón de luz".

Mientras Sofía tomaba testimonios llegó al lugar el personal de policías con perros adiestrados.

Nota en proceso.