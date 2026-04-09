En pañales y dispuesta a todo: el triángulo amoroso que culminó con la primera astronauta en ir a la cárcel

_Lisa Nowak y su novio Lisa Nowak viajó al espacio en 2006 con el transbordador Discovery y se convirtió en la primera astronauta de la NASA en ser detenida por la policía, luego de atacar a la nueva novia de William Oefelein quien viajó con ella y tuvieron una relación.

Lo que parecía una simple ruptura amorosa terminó en locura, celos y una posible tragedia siendo la primer astronauta del mundo en ir presa por intento de homicidio. Pues Nowak utilizó sus habilidades de inteligencia para hackear el correo electrónico de su ex donde allí encontró mensajes con contenido erótico y romántico entre él y su nueva novia, lo que desató un plan de ataque desesperado.

Al descubrir que la "amante" volaría desde Houston a Florida el 5 de febrero de 2007, Nowak decidió poner en marcha su malvado plan e interceptarla. Pero primero, para no perder ni un minuto en su carrera contra el reloj, la astronauta recurrió a una solución de su entrenamiento espacial: usó pañales de alta absorción y evitar paradas técnicas para ir al baño.

Así es como recorrió los 1.500 kilómetros que separan Texas de Florida en su BMW, llegando al aeropuerto de Orlando dos horas antes que su víctima. Nowak iba dispuesta para lo peor y para que fuera justo en su vehículo llevaba una peluca negra, un abrigo largo, una pistola de aire comprimido, un mazo, tubos de plástico y gas pimienta.

Un hombre y dos historias de amor terminaron con un ataque y la primer astronauta presa

triangulo amoroso Las imagenes de un triángulo amoroso. La noche en que Lisa Nowak fue detenida, el hombre que la dejó para estar con Colleen Shipman, ingeniera de la Fuerza Aérea de EEUU sin saber que traería terribles consecuencias para la nueva pareja.

Nowak acechó a Shipman desde la zona de equipaje hasta el estacionamiento. Tras intentar entrar al auto de la ingeniera con una excusa, Nowak aprovechó que Shipman bajó apenas un poco la ventanilla para rociarle gas pimienta directamente en los ojos.

A pesar del ataque, Shipman logró acelerar y escapar, alertando a la policía. Los oficiales detuvieron a Nowak minutos después mientras intentaba deshacerse de las pruebas en un basurero.

El impacto del caso fue tan profundo que la NASA expulsó a la astronauta que habia ganado popularidad en 2006 luego de estar junto al presidente de Estados Unidos, George Bush en los tiempos de la misión STS-121 del Discovery.

A pesar de su ataque, en 2009, Nowak evitó los 30 años de prisión por intento de homicidio y fue condenada a un año de libertad condicional tras declararse culpable de cargos menores. Aunque mientras ella desapareció de la vida pública, su ex novio Oefelein y la ingeniera Shipman se casaron en 2010 para vivir en Alaska hasta la actualidad.