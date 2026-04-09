Era un febrero cuando lo que comenzó como una relación secreta en los pasillos de la NASA terminó en una persecución de 1.500 kilómetros, un kit de ataque y una carrera profesional destruida por una mujer astronauta que decidió buscar a la novia de su ex y hacerle la vida imposible.
En pañales y dispuesta a todo: el triángulo amoroso que culminó con la primera astronauta en ir a la cárcel
Después de ganar popularidad por ser astronauta de la NASA, una mujer generó escándalo y decidió romper con el triángulo amoroso atacando a la novia de su ex
Se trata del escándalo de Lisa Nowak, la astronauta que cruzó Estados Unidos en pañales y sin detenerse para enfrentar a su rival amorosa y acabar con lo que para ella era, un triángulo amoroso.
En pañales y dispuesta a todo para romper con el triángulo amoroso
La capitana de la Marina y astronauta del Discovery, Lisa Nowak, mantenía un romance con su colega William Oefelein. La relación parecía sólida hasta que el hombre conoció a Colleen Shipman, una ingeniera de la Fuerza Aérea, y decidió terminar su vínculo con Nowak en enero del año 2007.
Lo que parecía una simple ruptura amorosa terminó en locura, celos y una posible tragedia siendo la primer astronauta del mundo en ir presa por intento de homicidio. Pues Nowak utilizó sus habilidades de inteligencia para hackear el correo electrónico de su ex donde allí encontró mensajes con contenido erótico y romántico entre él y su nueva novia, lo que desató un plan de ataque desesperado.
Al descubrir que la "amante" volaría desde Houston a Florida el 5 de febrero de 2007, Nowak decidió poner en marcha su malvado plan e interceptarla. Pero primero, para no perder ni un minuto en su carrera contra el reloj, la astronauta recurrió a una solución de su entrenamiento espacial: usó pañales de alta absorción y evitar paradas técnicas para ir al baño.
Así es como recorrió los 1.500 kilómetros que separan Texas de Florida en su BMW, llegando al aeropuerto de Orlando dos horas antes que su víctima. Nowak iba dispuesta para lo peor y para que fuera justo en su vehículo llevaba una peluca negra, un abrigo largo, una pistola de aire comprimido, un mazo, tubos de plástico y gas pimienta.
Un hombre y dos historias de amor terminaron con un ataque y la primer astronauta presa
Nowak acechó a Shipman desde la zona de equipaje hasta el estacionamiento. Tras intentar entrar al auto de la ingeniera con una excusa, Nowak aprovechó que Shipman bajó apenas un poco la ventanilla para rociarle gas pimienta directamente en los ojos.
A pesar del ataque, Shipman logró acelerar y escapar, alertando a la policía. Los oficiales detuvieron a Nowak minutos después mientras intentaba deshacerse de las pruebas en un basurero.
El impacto del caso fue tan profundo que la NASA expulsó a la astronauta que habia ganado popularidad en 2006 luego de estar junto al presidente de Estados Unidos, George Bush en los tiempos de la misión STS-121 del Discovery.
A pesar de su ataque, en 2009, Nowak evitó los 30 años de prisión por intento de homicidio y fue condenada a un año de libertad condicional tras declararse culpable de cargos menores. Aunque mientras ella desapareció de la vida pública, su ex novio Oefelein y la ingeniera Shipman se casaron en 2010 para vivir en Alaska hasta la actualidad.