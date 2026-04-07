NASA: las imágenes de Artemis II que ya forman parte de la historia de la humanidad

La misión Artemis II de la NASA dejó algunas de las imágenes más impactantes del espacio en los últimos años, con fotografías captadas por los astronautas durante su viaje alrededor de la Luna en 2026. Estas imágenes muestran vistas inéditas de la Tierra, la Luna y fenómenos como eclipses desde el espacio profundo, consolidándose como un nuevo hito en la exploración espacial.
Una misión histórica que vuelve a la órbita lunar
Artemis II marca el regreso de los humanos a la órbita de la Luna más de 50 años después, con una tripulación de cuatro astronautas a bordo de la nave Orion.
Durante el viaje, los tripulantes no solo pusieron a prueba los sistemas de la nave, sino que también documentaron visualmente el recorrido con un sistema de cámaras sin precedentes, lo que permitió obtener imágenes de altísima calidad del espacio profundo.
La Tierra vista como nunca antes
Una de las imágenes más destacadas muestra nuestro planeta desde la nave Orion, con detalles de continentes, nubes y fenómenos atmosféricos visibles desde cientos de miles de kilómetros de distancia.
Estas capturas ofrecen una perspectiva única:
- La Tierra aparece como un punto brillante en la oscuridad del espacio
- Se observan detalles como auroras y masas continentales
- Refuerzan la idea de fragilidad y aislamiento del planeta
La Luna y su lado oculto, protagonistas
Las fotografías también incluyen vistas completas de la Luna, incluso con partes del lado oculto que no son visibles desde la Tierra.
Este tipo de imágenes resulta clave, ya que:
- Permiten observar zonas poco exploradas
- Aportan información científica
- Refuerzan el valor documental de la misión
Imágenes inéditas: eclipses y vistas desde el espacio profundo
Entre los registros más impactantes se encuentran fotografías de un eclipse solar visto desde el espacio, un fenómeno que solo pudo ser observado por los astronautas de la misión.
Además, también se captaron imágenes de la Tierra desde la cara oculta de la Luna, un ángulo prácticamente imposible de obtener desde nuestro planeta, lo que convierte a estas fotos en documentos históricos sin precedentes.
La misión Artemis II logró recrear la icónica imagen de la Tierra tomada durante el Apolo 8, al capturar una “puesta de la Tierra” desde el lado oculto de la Luna el 6 de abril de 2026. La fotografía fue obtenida por los astronautas a bordo de la nave Orion mientras orbitaban el satélite, en un hito que vuelve a conectar la exploración espacial actual con uno de los momentos más emblemáticos de la historia.
Una imagen que evoca el histórico “Earthrise”
La nueva fotografía tomada por Artemis II recuerda a la famosa imagen “Earthrise” captada en 1968 durante la misión Apolo 8, cuando el astronauta Bill Anders fotografió por primera vez la Tierra desde la órbita lunar.
En aquella misión, Anders, junto a Frank Borman y Jim Lovell, observó cómo el planeta emergía sobre el horizonte lunar, en una escena que se convirtió en símbolo de la exploración espacial.
La “puesta de la Tierra”, el fenómeno que captó Artemis II
A diferencia de la imagen original, los astronautas de Artemis II registraron una “puesta de la Tierra”, es decir, el momento en que el planeta desaparece detrás del horizonte lunar mientras la nave se desplaza por la cara no visible de la Luna.
Durante esa secuencia, también pudieron observar su reaparición desde el otro extremo, replicando el fenómeno conocido como el “amanecer de la Tierra”, pero ahora con tecnología de última generación.
Tripulación de Artemis II: Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman y Jeremy Hansen, según informó la NASA.
Un hito en medio de un viaje récord
El registro se produjo durante el paso de la misión por el lado oculto de la Luna, donde la tripulación permaneció cerca de 50 minutos sin comunicación con la Tierra, en una prueba clave para los sistemas de la nave Orion.
Además, Artemis II estableció un nuevo récord al convertirse en la misión tripulada que más lejos viajó desde la Tierra, superando la marca alcanzada por el Apolo 13.