NASA: las imágenes de Artemis II que ya forman parte de la historia de la humanidad

art002e000191~large La imagen de la Tierra a través de la nave capturada por la tripulación de Artemis II durante la misión lunar

La Tierra vista como nunca antes

Una de las imágenes más destacadas muestra nuestro planeta desde la nave Orion, con detalles de continentes, nubes y fenómenos atmosféricos visibles desde cientos de miles de kilómetros de distancia.

Estas capturas ofrecen una perspectiva única:

La Tierra aparece como un punto brillante en la oscuridad del espacio

Se observan detalles como auroras y masas continentales

y masas continentales Refuerzan la idea de fragilidad y aislamiento del planeta

art002e000193~large Así se ha visto la Tierra desde la nave Orión

La Luna y su lado oculto, protagonistas

Las fotografías también incluyen vistas completas de la Luna, incluso con partes del lado oculto que no son visibles desde la Tierra.

Este tipo de imágenes resulta clave, ya que:

Permiten observar zonas poco exploradas

Aportan información científica

Refuerzan el valor documental de la misión

lunaaa Víctor Glover, piloto de Artemis II, tomo la foto de la luna.

Imágenes inéditas: eclipses y vistas desde el espacio profundo

Entre los registros más impactantes se encuentran fotografías de un eclipse solar visto desde el espacio, un fenómeno que solo pudo ser observado por los astronautas de la misión.

Además, también se captaron imágenes de la Tierra desde la cara oculta de la Luna, un ángulo prácticamente imposible de obtener desde nuestro planeta, lo que convierte a estas fotos en documentos históricos sin precedentes.

El eclipse solar observado por Artemis II desde la órbita lunar duró cerca de 53 minutos siendo siete veces más largo que en la Tierra - NASA A bordo de Orión, astronautas de la NASA captaron la Tierra ocultarse tras la cara oculta lunar y lograron impactantes imágenes del eclipse solar durante la misión.

La misión Artemis II logró recrear la icónica imagen de la Tierra tomada durante el Apolo 8, al capturar una “puesta de la Tierra” desde el lado oculto de la Luna el 6 de abril de 2026. La fotografía fue obtenida por los astronautas a bordo de la nave Orion mientras orbitaban el satélite, en un hito que vuelve a conectar la exploración espacial actual con uno de los momentos más emblemáticos de la historia.

Una imagen que evoca el histórico “Earthrise”

La nueva fotografía tomada por Artemis II recuerda a la famosa imagen “Earthrise” captada en 1968 durante la misión Apolo 8, cuando el astronauta Bill Anders fotografió por primera vez la Tierra desde la órbita lunar.

En aquella misión, Anders, junto a Frank Borman y Jim Lovell, observó cómo el planeta emergía sobre el horizonte lunar, en una escena que se convirtió en símbolo de la exploración espacial.

El fenómeno del Earthrise fue observado nuevamente por astronautas humanos replicando la experiencia de la misión Apolo 8 - NASA El fenómeno Earthrise fue registrado otra vez por astronautas, replicando la histórica experiencia de Apolo 8 durante su misión.

La “puesta de la Tierra”, el fenómeno que captó Artemis II

A diferencia de la imagen original, los astronautas de Artemis II registraron una “puesta de la Tierra”, es decir, el momento en que el planeta desaparece detrás del horizonte lunar mientras la nave se desplaza por la cara no visible de la Luna.

Durante esa secuencia, también pudieron observar su reaparición desde el otro extremo, replicando el fenómeno conocido como el “amanecer de la Tierra”, pero ahora con tecnología de última generación.

Tripulación de Artemis II: Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman y Jeremy Hansen, según informó la NASA.

La tripulación de Artemis II capturó una imagen de la puesta de la Tierra evocando la histórica fotografía de Apolo 8 - NASA La tripulación de Artemis II capturó una “puesta de la Tierra” que evoca la histórica imagen lograda por Apolo 8.

Un hito en medio de un viaje récord

El registro se produjo durante el paso de la misión por el lado oculto de la Luna, donde la tripulación permaneció cerca de 50 minutos sin comunicación con la Tierra, en una prueba clave para los sistemas de la nave Orion.

Además, Artemis II estableció un nuevo récord al convertirse en la misión tripulada que más lejos viajó desde la Tierra, superando la marca alcanzada por el Apolo 13.