Elecciones 2025: estas son las dos boletas que te encontrarás el domingo al votar

En lo que respecta a las elecciones puntualmente de Mendoza, se votarán por diputados y senadores provinciales, cantidad que varía dependiendo del distrito electoral. Mientras que algunos departamentos, ya que 6 de ellos desdoblaron para el 22 de febrero, elegirán concejales.

Esto implica a que los mendocinos se van a recibir dos boletas, una color celeste para votar elegir diputados nacionales, y otra color verde, el cual permitirá elegir a los distintos candidatos a cargos provinciales. Este último variará en nombres de acuerdo al distrito electoral en el que se vota.

elecciones

A la hora de entregar el voto, habrá dos urnas, identificadas con el color celeste y el color verde. Estos colores sirven para identificar en el cual se debe colocar cada voto, de acuerdo a que sí está destinado a las elecciones nacionales o provinciales. Hay que saber que:

Si no marcás ningún casillero, el voto será en blanco.

Si marcás más de un casillero en una misma categoría, el voto será nulo para esa categoría.

En caso de error, podés pedir una nueva boleta.

Elecciones 2025: cómo se vota en la Boleta Única de Papel

El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel y un bolígrafo al votante.

En la cabina de votación, se debe marcar de forma clara la opción de preferencia en el recuadro de cada categoría usando la lapicera provista. Solo es válido realizar una marca por categoría.

La boleta debe plegarse siguiendo las instrucciones para asegurar el secreto del sufragio y colocarse en la urna.

Elecciones 2025: así son las boletas para votos de cargos de Mendoza

Así será la boleta color celeste, para poder votar a los cargos nacionales en las próximas elecciones:

candidatos elecciones 2025 mendoza diputados nacionales

Así será la boleta color verde, para poder votar a los cargos provinciales y municipales en las próximas elecciones: