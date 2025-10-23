El próximo domingo 26 de octubre, a lo largo del país se llevarán a cabo las elecciones legislativas para renovar parte las bancas del Congreso, ya que es la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Además, en la provincia de Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja elegirán nuevos cargos locales.
Elecciones 2025: estas son las dos boletas que te encontrarás el domingo al votar
En las próximas elecciones, la gente de Mendoza se topará con dos boletas únicas a la hora de emitir su voto, por lo que deberá prestar atención
En la provincia de Mendoza, si bien no son elecciones atípicas porque ya se ha utilizado la Boleta Única, si será especial porque se utilizarán dos, ya que la votación será con dos finalidades diferentes. Se conocieron los formatos de las boletas con los que se toparán los mendocinos el próximo domingo a la hora de emitir su voto con injerencia a nivel nacional y provincial.
Elecciones 2025: cómo son las boletas que habrá en el cuarto oscuro en Mendoza
Las elecciones que se realizarán el domingo 26 de octubre pone sobre la mesa la posibilidad de que, desde el lugar de cada uno, elegir quienes serán los representantes de la provincia que estarán en el Congreso. Se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 25 bancas del Senado, lo cual representa la mitad del primero y un tercio del segundo.
En lo que respecta a las elecciones puntualmente de Mendoza, se votarán por diputados y senadores provinciales, cantidad que varía dependiendo del distrito electoral. Mientras que algunos departamentos, ya que 6 de ellos desdoblaron para el 22 de febrero, elegirán concejales.
Esto implica a que los mendocinos se van a recibir dos boletas, una color celeste para votar elegir diputados nacionales, y otra color verde, el cual permitirá elegir a los distintos candidatos a cargos provinciales. Este último variará en nombres de acuerdo al distrito electoral en el que se vota.
A la hora de entregar el voto, habrá dos urnas, identificadas con el color celeste y el color verde. Estos colores sirven para identificar en el cual se debe colocar cada voto, de acuerdo a que sí está destinado a las elecciones nacionales o provinciales. Hay que saber que:
- Si no marcás ningún casillero, el voto será en blanco.
- Si marcás más de un casillero en una misma categoría, el voto será nulo para esa categoría.
- En caso de error, podés pedir una nueva boleta.
Elecciones 2025: cómo se vota en la Boleta Única de Papel
- El presidente de mesa entregará la Boleta Única de Papel y un bolígrafo al votante.
- En la cabina de votación, se debe marcar de forma clara la opción de preferencia en el recuadro de cada categoría usando la lapicera provista. Solo es válido realizar una marca por categoría.
- La boleta debe plegarse siguiendo las instrucciones para asegurar el secreto del sufragio y colocarse en la urna.
Elecciones 2025: así son las boletas para votos de cargos de Mendoza
Así será la boleta color celeste, para poder votar a los cargos nacionales en las próximas elecciones:
Así será la boleta color verde, para poder votar a los cargos provinciales y municipales en las próximas elecciones: