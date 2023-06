Por su comportamiento que no es muy dócil, no creen que haya estado en cautiverio, o en el caso de haber estado, no fue por mucho tiempo. Debido a esto, y para seguir evaluando su condición física, es que todavía no saben si intentarán su restitución a alguna finca o algún lugar donde pueda ser libre. Lo importante es que por ahora su salud "va mucho mejor".

fundacion cullunche zarigüeya 2.jpg La zarigüeya macho se alimenta bien y con ganas en la Fundación Cullunche.

►TE PUEDE INTERESAR: Dos teros sufrieron salvajes ataques de niños con piedras pero fueron salvados por veterinarios



La alimentación que recibe es completa. En el video se puede ver al zarigüeyo con un plato lleno de frutas como manzana, banana y naranja. Pero también con una porción de proteína, como pollo y alimento balanceado para gatos. "Se encuentra de muy buen ánimo y se alimenta con ganas", contó la veterinaria.

Embed

La llegada del zarigüeyo y su recuperación

La semana pasada un llamado alertó a la Policía Rural sobre un animal que estaba en la parte de un basural en el interior del Campo Pappa, en Godoy Cruz. Los efectivos llegaron y encontraron a la zarigüeya dentro de una bolsa.

Primero pensaron que alguien la había tirado, pero luego pensaron que el animal llegó por sus propios medios en busca de comida. Lo llevaron a la Fundación Cullunche donde luego de revisarlo constataron que es de edad avanzada, aunque viven muy pocos años, alrededor de 4 años en cautiverio y 2 o 3 en vida natural.

fundacion cullunche zarigueya.jpg Los veterinarios indicaron que es de edad avanzada y que tenía una lesión en una de sus manos, en la que perdió sus dedos. Foto: Gentileza Fundación Cullunche

Tenía una herida en una de sus manos, en la que le faltan los dedos, pero están cicatrizados, por lo que creen que pasó hace tiempo. Además, le pusieron un talco especial para liberarlo de gran cantidad de pulgas que tenía. Creen que estuvo en cautiverio y escapó.

También se las conoce como comadrejas, y son el marsupial más grande de Argentina. Viven en zonas rurales, suburbanas e incluso urbanas como en barrios más alejados de la ciudad o en fincas.

►TE PUEDE INTERESAR: Aseguraron que el Ecoparque de Mendoza abriría sus puertas en junio de 2024

Indicaron que a veces la gente se asusta y cree que es un animal peligroso, pero no lo es. Al contrario, es súper útil por la gran cantidad de insectos y alimañas que comen, además de muchos frutos".