Aseguraron que el Ecoparque de Mendoza abriría sus puertas en junio de 2024

Haudet detalló que a la par se realizan otras obras ejecutadas por la provincia: "Se trata de un recinto específico para monos papiones y otras obras complementarias como el cierre perimetral desde la ex boletería al nuevo ingreso y otros recintos para animales que tengan que permanecer acá y así mejorarles la calidad de vida".

ecoparque de mendoza 2.jpg Las obras en el Ecoparque de Mendoza comenzaron a fines de abril y esperan que en 14 meses estén terminadas. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Dijo también que esperan presentar a fines de este mes la refacción del sector de la ex boletería "que tiene valor patrimonial y así hacer la refuncionalización de ese sector".

El público y los animales del Ecoparque de Mendoza

El director del Ecoparque aseguró que cuando abran sus puertas el año que viene, la gente cuando ingrese "no va a ver el muestrario animal que existía antes. No va a ver el animal encerrado en una jaula sin ningún sentido. Se llama exposición no invasiva en la cual la idea es que el animal tenga todas las posibilidades de esconderse, que sea él quien decida qué quiere hacer, y que las personas no tengan esa posibilidad de ver el animal de forma directa".

Actualmente hay 1.388 animales, muchos de ellos que pertenecen a la fauna de Mendoza. "Habrá un centro de rehabilitación de fauna, de la nuestra y de la región cuyo, como pumas, el cóndor, guanacos, la mara. Todos los animales que no pertenezcan al ecosistema la idea es que sean trasladados, pero mientras tanto estarán acá hasta que logremos ubicarlos".

ecoparque de mendoza 3.jpg La gente ya no verá a los animales en jaulas, sino que algunos de ellos estarán libres y serán ellos los que decidan mostrarse o no ante el público. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Además, Haudet sostuvo que el objetivo del nuevo Ecoparque es que se convierta en "un polo con todas las aristas en la parte ambiental, de recursos, de reciclaje, con una huerta agroecológica, otra mirada del espacio".

También "está pensada una feria con criterios de sostenibilidad, con ecopuntos donde uno pueda traer sus residuos reciclables y con eso puedan hacerse de un crédito para hacer algún intercambio acá. Está todo pensado en el proyecto".

"El período de obra completo es 14 meses, si se pudiese hacer una apertura parcial seria lo ideal, pero por ahora estamos pensando en las obras completas", sostuvo Juan Ignacio Haudet.

