Rescataron a una zarigüeya adulta que estaba dentro de una bolsa en Godoy Cruz

Una vez que fue revisado por especialistas en la Fundación Cullunche, indicaron que se trata de un macho de edad avanzada. Las zarigüeyas viven muy pocos años, alrededor de 4 años en cautiverio y 2 o 3 en vida natural.

fundacion cullunche zarigueya 2.jpg Se trata de una zarigüeya macho que fue encontrada dentro de una bolsa en el interior del barrio Campo Pappa, en Godoy Cruz. Foto: Gentileza Fundación Cullunche

Detectaron que tenía una herida en una de sus manos, en la que le faltan los dedos, pero están cicatrizados, por lo que creen que pasó hace tiempo. Además, le pusieron un talco especial para liberarlo de gran cantidad de pulgas que tenía. Creen que estuvo en cautiverio y escapó.

Pidieron no atacar a las zarigüeyas

También llamadas comadrejas, son el marsupial más grande de Argentina. Viven en zonas rurales, suburbanas e incluso urbanas como en barrios más alejados de la ciudad o en fincas.

jennifer Ibarra, titular de la Fundación Cullunche explicó: "Como tienen carita de mala la gente se asusta y cree que es un animal peligroso, pero no lo es. Al contrario, es súper útil por la gran cantidad de insectos y alimañas que comen, además de muchos frutos".

fundacion cullunche zarigueya 3.jpg La zarigüeya fue atendida por especialistas en la Fundación Cullunche, donde evalúan su condición para decidir si es liberada o la mantienen en cautiverio para su mejor cuidado. Foto: Gentileza Fundación Cullunche

Por esto, indicó: "Pedimos que no las maten, que no las ataquen con perros, que las acepten que no van a hacer nada malo".

Específicamente, las zarigüeyas comen frutos, semillas, hojas, pequeños vertebrados, lombrices, moluscos, arácnidos. Mantienen su cuerpo limpio de ectoparásitos comiendo gran cantidad de garrapatas, lo que ayuda a sanear el ambiente. Además, son un gran dispersor de semillas y es de hábitos nocturnos.

Para quienes no quieran tener la presencia o visita de estos animales, no deben dejar la basura en el piso o a su alcance. Otra recomendación para quienes tienen gallinero o conejera es que estén bien cerrados para que no queden vías de ingreso.

Si alguien ve o sabe que le hacen daño a uno de estos animalitos, puede denunciarlo ya que está protegido por ley.