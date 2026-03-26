El único país que cuando iza su bandera al revés es por guerra: cuál es

Las banderas son símbolos que intentan transmitir valores culturales para crear identidades. Por ello no es extraño que en una región, con historia y cultura parecida, surjan símbolos también parecidos. Sin embargo, esto no siempre ocurre.
Si bien es algo muy normal ver similitudes en los diseños, en las formas y sobre todo al compartir colores, hay casos excepcionales de los que pocos se sabe. ¿Sabías que hay un país que se modifica su bandera cuando esta en guerra?
El único país que iza su bandera al revés para alertar por guerra: cuál es
Las banderas que identifican al mundo, estan divididas según zonas y diseños. Por ejemplo, en el norte de Europa priman los colores azul, rojo y blanco y en el norte de Sudamérica encontramos colores más cálidos. La diversidad de tonos es increible, varían entre amarillo e incluso negro.
Respecto a las situaciones que cualquier país puede vivir a lo largo de su historia, las guerras son una de esas partes que nadie quiere vivir, pero que suceden. Por siglos muchos países mantuvieron la tradición de dos banderas diferentes. Pero hay uno en particular que cambia la dirección en que los colores simbolizan a su país.
Esto ocurre cuando entra en guerra y se trata de Filipinas. Una era el emblema nacional de cara al mundo en épocas de paz, y la otra bandera se utilizaba en la guerra o en enfrentamientos bélicos.
Cuando en este país los confilictos internacionales y el contexto se prestan para que su bandera sea de la posición original cuenta con una franja superior azul, que simboliza los valores, la justicia y la unidad nacional. Una franja inferior roja, que simboliza la sangre y valentía de quienes lucharon por la independencia.
Dentro del triángulo de color blanco que significa la pureza y la paz, el Gobierno de Filipinas le otorgó el significado de igualdad y fraternidad; hay un sol y tres estrellas en amarillo por las tres áreas geográficas más importantes. Este representa el nacimiento de la nueva era que vivió el país cuando logró la independencia.
Sin embargo, cuando el país reconoce el estado de guerra se invierten las dos franjas: el azul pasa a ocupar al lugar del rojo, y viceversa. Este cambio figura en la Ley 8491, que se sancionó el 28 de julio de 1997.