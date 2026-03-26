El único país que cuando iza su bandera al revés es por guerra: cuál es

Respecto a las situaciones que cualquier país puede vivir a lo largo de su historia, las guerras son una de esas partes que nadie quiere vivir, pero que suceden. Por siglos muchos países mantuvieron la tradición de dos banderas diferentes. Pero hay uno en particular que cambia la dirección en que los colores simbolizan a su país.

Esto ocurre cuando entra en guerra y se trata de Filipinas. Una era el emblema nacional de cara al mundo en épocas de paz, y la otra bandera se utilizaba en la guerra o en enfrentamientos bélicos.

bandera de filipinas Filipinas es el único país del mundo que utiliza dos banderas, aunque en realidad no son dos diferentes, sino que se trata de la misma colocada de forma invertida.

Cuando en este país los confilictos internacionales y el contexto se prestan para que su bandera sea de la posición original cuenta con una franja superior azul, que simboliza los valores, la justicia y la unidad nacional. Una franja inferior roja, que simboliza la sangre y valentía de quienes lucharon por la independencia.

Dentro del triángulo de color blanco que significa la pureza y la paz, el Gobierno de Filipinas le otorgó el significado de igualdad y fraternidad; hay un sol y tres estrellas en amarillo por las tres áreas geográficas más importantes. Este representa el nacimiento de la nueva era que vivió el país cuando logró la independencia.

Sin embargo, cuando el país reconoce el estado de guerra se invierten las dos franjas: el azul pasa a ocupar al lugar del rojo, y viceversa. Este cambio figura en la Ley 8491, que se sancionó el 28 de julio de 1997.