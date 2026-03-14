El único color que no está presente en ninguna bandera nacional porque está prohibido: ¿cuál es?

La diversidad de tonos es increible, varían entre amarillo e incluso negro. Pero hay uno en particular que simbólicamente poderoso, no hay ninguna bandera nacional que lo incluya en su diseño. Se trata del color morado o púrpura.

A primera vista, puede parecer extraño: ¿cómo es posible que, entre casi 200 países en el mundo, ninguno tenga una bandera de color morado? La respuesta está en la historia del propio color.

Durante siglos, fue un privilegio reservado a los poderosos, pues este tinte se obtenía extrayéndolo de un molusco marino raro. El proceso era tan laborioso que hacían falta más de 10.000 conchas para producir un solo gramo de tinte.

tinta purpura el color de la antiguedad Durante siglos, el púrpura fue un color exclusivo de la aristocracia debido a la dificultad de obtener el tinte.

El resultado fue un lujo inaccesible para miles de personas. En Egipto, Persia y Roma, el púrpura era símbolo de poder absoluto. Solo los emperadores y reyes podían vestirlo. De hecho, algunos gobernantes prohibieron incluso a sus esposas usarlo.

Por esta razón es que ninguna nación podía permitirse teñir sus banderas con color púrpura porque se convirtió en un signo de exclusividad, no de representación colectiva, mucho menos de un país.

Sin embargo, años después todo cambió cuando un químico inglés intentaba sintetizar un tratamiento contra la malaria y como el experimento fracasó, el residuo de su laboratorio resultó ser un pigmento púrpura brillante y barato. Así nació el primer color a gran escala.

Si bien la moda lo adoptó, su significado era imborrable para identificar las banderas que ya estaban establecidas. Aunque hoy en día es utilizado solo en algunos como por ejemplo, la Whipala.