El truco para no pagar el colectivo en abril: todas las promociones para obtener el 100% de reintegro

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Reintegro del 100% con tarjetas Visa y tecnología NFC

La promoción más fuerte del mes involucra a las tarjetas Visa (débito, crédito o prepaga) que cuenten con tecnología NFC (pago por aproximación). Esta modalidad permite pagar el pasaje directamente en la validadora del colectivo o el molinete del subte sin necesidad de usar la tarjeta física tradicional en algunos casos, o apoyando el celular.

Bancos participantes: Galicia, Santander, Macro e ICBC.

Galicia, Santander, Macro e ICBC. Cómo funciona: Debes realizar el pago a través de la app Modo o con la billetera digital de tu banco vinculada a tu tarjeta Visa.

Debes realizar el pago a través de la app o con la billetera digital de tu banco vinculada a tu tarjeta Visa. Tope de reintegro: Hasta $10.000 por mes por tarjeta .

Hasta . Dato clave: Si tenés tarjetas de diferentes bancos, podés aprovechar el tope en cada una de ellas, multiplicando tu ahorro.

Si tenés tarjetas de diferentes bancos, podés aprovechar el tope en cada una de ellas, multiplicando tu ahorro. Plazo de devolución: El dinero puede demorar hasta 30 días en acreditarse en tu cuenta.

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2. Viajá gratis con Naranja X: El beneficio más rápido

La billetera virtual Naranja X también se suma a la iniciativa de transporte gratuito para sus usuarios durante abril.

El beneficio: 100% de reintegro al pagar el transporte público con la tarjeta de débito mediante tecnología NFC.

100% de reintegro al pagar el transporte público con la tarjeta de débito mediante tecnología NFC. Tope mensual: $10.000 por usuario.

Requisitos indispensables para acceder al beneficio

Para que el sistema detecte la promoción y el reintegro se realice correctamente, es fundamental cumplir con estos puntos:

Tecnología NFC: Tu celular o tu tarjeta deben ser compatibles con la tecnología de pago por contacto (Contactless).

Tu celular o tu tarjeta deben ser compatibles con la tecnología de pago por contacto (Contactless). Medios habilitados: La promoción aplica únicamente si el pago se realiza de forma electrónica a través de las apps mencionadas.

La promoción aplica únicamente si el pago se realiza de forma electrónica a través de las apps mencionadas. Vigencia: Estas promociones estarán activas hasta el 30 de abril de 2026 .

Estas promociones estarán activas hasta el . Validación: Asegurate de tener saldo en tu cuenta o límite en tu tarjeta de crédito al momento de pasar por el lector del colectivo.