En un contexto económico complicado para muchas personas, ahorrar en las tarifas del transporte público puede ser una bendición y más aún cuando son reintegros que permiten viajar gratis.
El truco para no pagar el colectivo en abril: todas las promociones para obtener el 100% de reintegro
Descubrí cómo viajar gratis en transporte público durante abril. Conocé los bancos y billeteras virtuales que ofrecen reintegros totales y topes de hasta $10.000.
Abril de 2026 llega, en ese sentido, con una excelente noticia para los usuarios de colectivos y subtes en Argentina. Gracias a una serie de alianzas entre bancos y billeteras virtuales, justamente es posible viajar gratis o recuperar la totalidad del valor del pasaje mediante promociones de reintegro del 100%.
Si querés aliviar el bolsillo este mes, te contamos cuáles son las promociones vigentes, qué bancos participan y el paso a paso para activar estos beneficios.
Reintegro del 100% con tarjetas Visa y tecnología NFC
La promoción más fuerte del mes involucra a las tarjetas Visa (débito, crédito o prepaga) que cuenten con tecnología NFC (pago por aproximación). Esta modalidad permite pagar el pasaje directamente en la validadora del colectivo o el molinete del subte sin necesidad de usar la tarjeta física tradicional en algunos casos, o apoyando el celular.
- Bancos participantes: Galicia, Santander, Macro e ICBC.
- Cómo funciona: Debes realizar el pago a través de la app Modo o con la billetera digital de tu banco vinculada a tu tarjeta Visa.
- Tope de reintegro: Hasta $10.000 por mes por tarjeta.
- Dato clave: Si tenés tarjetas de diferentes bancos, podés aprovechar el tope en cada una de ellas, multiplicando tu ahorro.
- Plazo de devolución: El dinero puede demorar hasta 30 días en acreditarse en tu cuenta.
2. Viajá gratis con Naranja X: El beneficio más rápido
La billetera virtual Naranja X también se suma a la iniciativa de transporte gratuito para sus usuarios durante abril.
- El beneficio: 100% de reintegro al pagar el transporte público con la tarjeta de débito mediante tecnología NFC.
- Tope mensual: $10.000 por usuario.
Requisitos indispensables para acceder al beneficio
Para que el sistema detecte la promoción y el reintegro se realice correctamente, es fundamental cumplir con estos puntos:
- Tecnología NFC: Tu celular o tu tarjeta deben ser compatibles con la tecnología de pago por contacto (Contactless).
- Medios habilitados: La promoción aplica únicamente si el pago se realiza de forma electrónica a través de las apps mencionadas.
- Vigencia: Estas promociones estarán activas hasta el 30 de abril de 2026.
- Validación: Asegurate de tener saldo en tu cuenta o límite en tu tarjeta de crédito al momento de pasar por el lector del colectivo.