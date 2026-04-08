Cómo cuidar una planta de glicina en otoño sin cometer errores

La glicina es de esas plantas que sorprenden: durante la primavera explota en flores, pero el resto del año parece pasar desapercibida y ese es el error. El otoño no es un momento neutro para esta planta, sino una etapa que define cómo crece después. Si la descuidás, es probable que en primavera tengas muchas hojas, pero pocas flores.
Ajustes clave en la planta
Con la llegada del otoño, la glicina entra en una fase de descanso progresivo. Esto cambia completamente sus necesidades. El riego, ya no debe ser tan frecuente. El suelo tiene que mantenerse ligeramente húmedo, pero nunca saturado. El exceso de agua en esta etapa puede afectar las raíces y debilitar la planta antes del invierno.
Otro punto importante es el suelo. Si tienes la posibilidad, puedes sumar compost o materia orgánica. No se trata de fertilizar para que crezca más ahora, sino de mejorar la calidad del suelo para el próximo ciclo.
También, es buen momento para observar. Las hojas empiezan a caer, y eso permite detectar plagas, hongos o ramas en mal estado que durante el verano pasan desapercibidas.
El secreto menos obvio
La poda de otoño genera muchas dudas, pero bien hecha puede marcar la diferencia. No se trata de hacer una poda agresiva y que la planta quede pelada. La idea es recortar brotes largos y desordenados, dejando entre cuatro y seis yemas por rama. Esto ayuda a controlar el crecimiento y a estimular la formación de flores en lugar de hojas.
Un error común es no podar por miedo, o el otro extremo, podar demasiado. En ambos casos, el resultado suele ser el mismo, una glicina con mucho follaje y poca floración. Además, si tu glicina está guiada sobre una pared o estructura, este es el momento ideal para ordenar las ramas y reforzar su dirección. Pensalo como guiar la planta para que crezca como quieras.
Cuidar la glicina bien en otoño no va a dar resultados visibles al instante. Sin embargo, es lo que determina si la planta se llenará de flores en la próxima temporada.