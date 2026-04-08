Cómo cuidar una planta de glicina en otoño sin cometer errores

glicina en otoño Los cuidados de la glicina en otoño son clave para que la planta florezca y crezca en la próxima temporada.

También, es buen momento para observar. Las hojas empiezan a caer, y eso permite detectar plagas, hongos o ramas en mal estado que durante el verano pasan desapercibidas.

El secreto menos obvio

La poda de otoño genera muchas dudas, pero bien hecha puede marcar la diferencia. No se trata de hacer una poda agresiva y que la planta quede pelada. La idea es recortar brotes largos y desordenados, dejando entre cuatro y seis yemas por rama. Esto ayuda a controlar el crecimiento y a estimular la formación de flores en lugar de hojas.

Un error común es no podar por miedo, o el otro extremo, podar demasiado. En ambos casos, el resultado suele ser el mismo, una glicina con mucho follaje y poca floración. Además, si tu glicina está guiada sobre una pared o estructura, este es el momento ideal para ordenar las ramas y reforzar su dirección. Pensalo como guiar la planta para que crezca como quieras.

cultiva una glicina La glicina produce racimos de flores perfumadas.

Cuidar la glicina bien en otoño no va a dar resultados visibles al instante. Sin embargo, es lo que determina si la planta se llenará de flores en la próxima temporada.