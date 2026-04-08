El gobierno de Milei sostuvo los Vouchers Educativos y lanza la inscripción hasta el 30 de abril

Quiénes pueden acceder al Voucher Educativo 2026

El programa está orientado a matrimonios o parejas con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal. Además, se establece como requisito que el ingreso del grupo familiar no supere los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Vouchers-educativos.jpg Por tercer año consecutivo, el gobierno de Javier Milei brinda una ayuda económica a las familias que envían a sus hijos a escuelas públicas de gestión privada.

Se trata de una prestación económica temporaria que busca aliviar el costo de las cuotas de las escuelas de gestión privada.

Cambios y actualización de los Vouchers Educativos

La resolución también aprueba una modificación del reglamento general del programa -vigente desde 2024- con el objetivo de adaptarlo a la nueva convocatoria. El gobierno indicó que los ajustes responden a criterios de implementación y administración del beneficio.

El Programa de Vouchers Educativos fue creado como parte de una política de asistencia focalizada para acompañar a familias de ingresos medios que envían a sus hijos a escuelas privadas con subvención estatal.

El nuevo reglamento de los Vouchers Educativos establece un esquema de control más riguroso para acceder y sostener el beneficio. Tras el cierre de la inscripción, cada solicitud será evaluada en base a tres ejes: la regularidad escolar del alumno, la situación socioeconómica del grupo familiar y el cumplimiento en el pago de las cuotas.

Vouchers Educativos Desde este miércoles y hasta el 30 de abril está habilitada la inscripción para los Vouchers Educativos 2026.

Las escuelas tendrán un rol clave, ya que deberán validar dos veces al año la condición de alumno regular y reportar de manera mensual posibles deudas. En ese sentido, el programa prevé sanciones: con dos cuotas impagas el beneficio se suspende de forma temporal, mientras que con tres se cancela definitivamente.

Además, los resultados de las postulaciones se publicarán en la plataforma oficial, donde también podrán realizarse reclamos dentro de un plazo de cinco días. Quienes resulten beneficiarios cobrarán el voucher de manera mensual hasta diciembre, siempre que mantengan los requisitos, mediante depósito en cuenta bancaria o billetera virtual.

Cómo inscribirse a los Vouchers Educativos

El Ministerio de Educación indicó en el anexo de la Resolución que la inscripción se realiza de manera online mediante el formulario de inscripción puesto a disposición en la plataforma (https://voucherseducativos.educacion.gob.ar/), a través del usuario de Mi Argentina. En caso de no contar con uno, se deberá crear en forma previa a la inscripción.

Con esta nueva convocatoria para el Voucher Educativo, el organismo busca sostener una herramienta que tuvo alta demanda en su primera y segunda edición que se mantiene como una de las principales políticas de apoyo educativo para un sector con ingresos medios en el país.