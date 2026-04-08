Cuánto se paga por Tarjeta Alimentar en abril 2026

Los montos vigentes para la Tarjeta Alimentar este mes son:

Familias con un hijo: $52.250

$52.250 Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $52.250

$52.250 Familias con dos hijos: $81.936

$81.936 Familias con tres o más hijos: $108.062

Tarjeta Alimentar

Calendario de pagos: Cuándo cobro la Tarjeta Alimentar en abril

Al no existir una tarjeta física independiente, el beneficio se acredita de forma automática en la misma cuenta y fecha en la que se percibe la prestación principal (AUH, AUE o PNC).

Asignación Universal por Hijo (AUH) y AFH

DNI terminados en 0 : 10 de abril

: 10 de abril DNI terminados en 1 : 13 de abril

: 13 de abril DNI terminados en 2 : 14 de abril

: 14 de abril DNI terminados en 3 : 15 de abril

: 15 de abril DNI terminados en 4 : 16 de abril

: 16 de abril DNI terminados en 5 : 17 de abril

: 17 de abril DNI terminados en 6 : 20 de abril

: 20 de abril DNI terminados en 7 : 21 de abril

: 21 de abril DNI terminados en 8 : 22 de abril

: 22 de abril DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo (AUE)

El cronograma coincide con el de la AUH, iniciando el viernes 10 de abril para documentos finalizados en 0 y concluyendo el jueves 23 de abril para los terminados en 9.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : 10 de abril

: 10 de abril DNI terminados en 2 y 3 : 13 de abril

: 13 de abril DNI terminados en 4 y 5 : 14 de abril

: 14 de abril DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

anses (20)

Cómo saber si me corresponde la Tarjeta Alimentar en abril

El acceso a la Prestación Alimentar es automático, por lo que no requiere de trámites adicionales. Le corresponde a:

Personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años inclusive.

con hijos de hasta 14 años inclusive. Embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) .

. Personas con hijos con discapacidad que cobran la AUH (sin límite de edad).

Madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) para madres de 7 hijos o más.