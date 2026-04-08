La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Capital Humano confirmaron los montos y el cronograma de pagos de la Tarjeta Alimentar (Prestación Alimentar) para abril de 2026. En un contexto de expectativa por posibles actualizaciones, se ratificó que las cifras se mantendrán similares a los meses anteriores, siguiendo la última actualización establecida en junio de 2024 bajo la resolución 181/2024.
Cuánto se paga por Tarjeta Alimentar en abril 2026
El Ministerio de Capital Humano confirmó los montos para la Prestación Alimentar. Conocé las fechas de cobro según la terminación de tu DNI y cómo consultar si te corresponde el beneficio.
A continuación, detallamos cuánto cobrará cada grupo familiar y los días exactos en los que se acreditará el dinero junto con la prestación principal.
¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en abril de 2026?
Los valores de la Prestación Alimentar dependen exclusivamente de la cantidad de hijos menores de 14 años (o sin límite de edad en caso de hijos con discapacidad) que integran el grupo familiar, o bien de la condición de embarazo.
Los montos vigentes para la Tarjeta Alimentar este mes son:
- Familias con un hijo: $52.250
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
Calendario de pagos: Cuándo cobro la Tarjeta Alimentar en abril
Al no existir una tarjeta física independiente, el beneficio se acredita de forma automática en la misma cuenta y fecha en la que se percibe la prestación principal (AUH, AUE o PNC).
Asignación Universal por Hijo (AUH) y AFH
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Asignación por Embarazo (AUE)
El cronograma coincide con el de la AUH, iniciando el viernes 10 de abril para documentos finalizados en 0 y concluyendo el jueves 23 de abril para los terminados en 9.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
- DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril
Cómo saber si me corresponde la Tarjeta Alimentar en abril
El acceso a la Prestación Alimentar es automático, por lo que no requiere de trámites adicionales. Le corresponde a:
- Personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años inclusive.
- Embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).
- Personas con hijos con discapacidad que cobran la AUH (sin límite de edad).
- Madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) para madres de 7 hijos o más.