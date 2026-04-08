Alerta por aumento de casos de chikungunya: las provincias más afectadas y la situación en Mendoza

mosquito dengue Aumentaron los casos de chikungunya en Argentina y se renuevan las recomendaciones. Imagen ilustrativa.

Avance del chikungunya en el NOA y el centro de Argentina

El informe nacional también advierte un crecimiento sostenido en otras provincias del NOA y la región centro. Jujuy suma 37 casos, de los cuales 23 son de transmisión local.

En Tucumán se notificaron 27 casos, con un incremento marcado en San Miguel de Tucumán, donde se confirmaron 20 contagios autóctonos.

Por su parte, la Provincia de Buenos Aires registró 6 nuevos casos en la última semana, alcanzando un total de 22.

En tanto, Catamarca y Santiago del Estero informaron 11 casos cada una, mientras que Tierra del Fuego notificó su primer caso confirmado con antecedente de viaje.

Chaco, en tanto, mantiene un caso probable de transmisión local detectado en semanas previas.

vacuna contra el virus de chikungunya La fiebre chikungunya, monitoreada en todo el país ante el aumento de casos.

Por el momento, Mendoza no registra casos de fiebre chikungunya de acuerdo a los últimos reportes sanitarios, aunque los protocolos de prevención y control correspondientes se mantiene activos en toda la provincia. Es importante realizar la consulta médica ante la mínima sospecha.

Cómo se contagia el chikungunya y recomendaciones importantes

El chikungunya se transmite a través de la picadura de mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus infectados. Estos mosquitos pican a una persona enferma y luego transmiten el virus a personas sanas. No se contagia directamente de persona a persona. Se caracteriza por fiebre alta y dolores articulares intensos.

El mejor consejo para prevenir el chikungunya es eliminar criaderos de mosquitos vaciando recipientes con agua acumulada y usar repelente, ropa clara de manga larga y mosquiteros.

hierba, mosquitos, plagas.jpg El uso de repelentes es altamente recomendable para enfrentar los riesgos del mosquito transmisor de chikungunya.

Además, ante síntomas como fiebre alta y dolores articulares intensos, evitar la automedicación -especialmente aspirinas o ibuprofeno- y buscar atención médica.

Genotipo circulante y situación sanitaria

A través del Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS Malbrán, el Ministerio de Salud de la Nación identificó en todas las muestras analizadas el genotipo ECSA (East-Central-South-Africa), el mismo que circuló en el país durante el brote 2023-2024.

Un dato importante a destacar es que hasta el momento no se registraron fallecimientos por chikungunya en la temporada actual. En Salta, 22 personas requirieron internación de corta duración y evolucionaron de manera favorable, según el informe oficial.