Una pasajera, que simplemente se dirigía a su jornada laboral, se convirtió en la protagonista de un caso judicial que sienta un precedente clave sobre la seguridad en el transporte. Tras un accidente ocurrido en una unidad de colectivo, la mujer será beneficiada con una jugosa indemnización.
Se le cayeron pasajeros encima y ahora recibirá una fortuna: los detalles de una indemnización histórica
Por un accidente sufrido en el colectivo, la mujer recibirá una indemnización millonaria tras ocho años de batalla legal
El hecho ocurrió en la localidad de José C. Paz. Según consta en el expediente, la damnificada viajaba de pie en la parte trasera de un interno que circulaba completamente lleno de pasajeros. En un momento, el chofer frenó de manera violenta.
Una mujer será indemnizada con 21 millones de pesos tras caer en el colectivo
Debido a la inercia y al amontonamiento, la mujer no solo cayó al piso, sino que otros pasajeros cayeron sobre ella, provocándole graves lesiones en la columna y las extremidades. El hecho, que ocurrió en la localidad de José C. Paz, terminó en una guardia médica y en una batalla legal.
8 años pasaron para que finalmente la Sala I de la Cámara Civil ratificó la condena contra la empresa de transporte, basándose en un concepto jurídico fundamental: la responsabilidad objetiva.
La suma fijada de 21.301.630 de pesos incluye el daño físico, el daño moral y los intereses acumulados desde el momento del accidente en 2018. En contextos de alta inflación, las deudas deben irse actualizando.
Para los pasajeros, esta sentencia funciona como un respaldo. La Justicia argentina vuelve a ratificar que el "frenazo" no es un riesgo que el usuario deba asumir, sino una falta de servicio que debe ser sancionada.
Si sufrís un accidente en el transporte público, es vital conservar el boleto (o registro de la tarjeta SUBE) y realizar la denuncia policial inmediata para poder reclamar una indemnización futura.
Lo que determinó la Justicia
- Deber de seguridad: las empresas de colectivo tienen la obligación legal de llevar a los pasajeros sanos y salvos hasta su destino.
- Relación de consumo: el pasaje funciona como un contrato donde el usuario está protegido por la Ley de Defensa del Consumidor.
- Incapacidad sobreviniente: las secuelas físicas impidieron que la mujer continuara con su vida laboral normal, lo que elevó el monto del resarcimiento.