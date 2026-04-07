Se le cayeron pasajeros encima y ahora recibirá una fortuna: los detalles de una indemnización histórica

8 años pasaron para que finalmente la Sala I de la Cámara Civil ratificó la condena contra la empresa de transporte, basándose en un concepto jurídico fundamental: la responsabilidad objetiva.

La suma fijada de 21.301.630 de pesos incluye el daño físico, el daño moral y los intereses acumulados desde el momento del accidente en 2018. En contextos de alta inflación, las deudas deben irse actualizando.

colectivo El chofer frenó de golpe y la mujer terminó con múltiples lesiones. Imagen ilustrativa.

Para los pasajeros, esta sentencia funciona como un respaldo. La Justicia argentina vuelve a ratificar que el "frenazo" no es un riesgo que el usuario deba asumir, sino una falta de servicio que debe ser sancionada.

Si sufrís un accidente en el transporte público, es vital conservar el boleto (o registro de la tarjeta SUBE) y realizar la denuncia policial inmediata para poder reclamar una indemnización futura.

Lo que determinó la Justicia