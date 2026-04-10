El truco de cocina con vinagre que transforma la pechuga de pollo y la vuelve crocante

Siempre hay que usar vinagre de manzana, vino o arroz para cocinar. Son las únicas variedades seguras. También puedes usar este ingrediente agrio e intenso para preparar vinagretas con aceite y especias.

El vinagre se usa mucho para evitar que los huevos cocidos se rompan mientras el agua hierve y para lograr un huevo poché perfecto.

vinagre en la cocina El vinagre se puede usar para muchas cosas, dependiendo de su variedad y acidez.

También puedes usar vinagre para ablandar carnes rojas y para conseguir que el arroz no se apelmace al cocinarlo o se llene de grumos.

Finalmente, el vinagre es un limpiador natural y seguro para la cocina. Ablanda la grasa pegada en el horno, en las fuentes, sartenes, microondas y platos. También neutraliza el mal olor en la heladera y mantiene a ciertas plagas alejadas de los alimentos.

El truco para que las pechugas de pollo queden más crocantes: usando vinagre

Si quieres que el pollo te quede más crocante y brillante cuando lo cocinas en la plancha o en la parrilla, solo tienes que conseguir un poco de vinagre.

pechuga de pollo El vinagre mejora la cocción y color del pollo.

El truco del vinagre en el pollo sirve para cocinar la pechuga de manera más uniforme, ablanda la carne, retiene los jugos y potencia el sabor, al mismo tiempo que deja un toque crocante en la superficie sin alterar el sabor del pollo.

Solo debes colocar algunas cucharadas de vinagre en la marinada del pollo y dejarlo reposar un par de horas. Luego estará listo para ir a la parrilla o al horno.

Consejos para preparar pollo de manera segura