A todos nos gusta el verano, la playa, el sol y el mar. Quizás, uno de los problemas más comunes de la playa es la arena en el traje de baño. Para solucionar esta situación tan frecuente, solo hace falta un truco casero y algunas recomendaciones.
El truco casero para sacar la arena incrustada en la bikini
Cuando la arena se mete en la bikini o maya enteriza, solo necesitas un truco casero y algunos consejos de limpieza
La arena en la bikini puede estirar y dañar la tela. Si no limpiamos y sacudimos bien el traje de baño al regresar de la playa, podemos lamentarlo más tarde.
Un truco casero es un procedimiento o herramienta artesanal que se utiliza en casa para solucionar problemas comunes. Los trucos suelen ser económicos, simples y llevan pocos ingredientes. Sigue leyendo para conocer este truco de verano.
Paso a paso: el truco casero para limpiar la arena de la bikini
Antes de realizar este truco casero, es importante probar con otros procedimientos. Puedes realizar este paso a paso en mayas enterizas, bikinis y mayas de hombre.
- Lo primero y principal es esperar a que la bikini se seque para limpiar la arena. Es más fácil retirar la arena seca que mojada.
- Estira la bikini con las manos y sacúdela para retirar los restos de arena. También puedes usar un secador de pelo o soplar un poco.
- Cepilla la bikini con un cepillo suave y movimientos cuidadosos.
- Remoja la bikini en agua tibia y refriega con las manos para aflojar la arena.
¿Qué hago si no logro limpiar la bikini? Si la arena está muy incrustada, lo mejor es utilizar un truco casero con talco o almidón de maíz.
Coloca el talco sobre la bikini seca y frota suavemente estirando la tela para que el talco absorba la humedad y desprenda los granos. Puedes realizar el mismo truco casero con almidón de maíz o bicarbonato de sodio.
No uses productos abrasivos o dañinos que pueden desteñir y quemar la tela de la bikini, como alcohol o vinagre blanco. Tampoco dejes la bikini mucho tiempo al sol o en remojo para que no se abran los tejidos.
Un truco casero y algo más: cómo lavar la bikini y cuidarla del sol de verano
Para evitar que la bikini te dure un solo verano, se rompa, destiña o estire, puedes realizar una buena limpieza profunda al finalizar la temporada.
Coloca los trajes de baño en un balde con agua tibia y detergente para ropa suave. Refriega bien cada parte de la bikini para limpiar las manchas de protector solar, cloro y mugre en general. Enjuaga la bikini con abundante agua y sécala en un ambiente ventilado pero sin sol directo,