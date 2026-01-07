El truco casero para sacar la arena incrustada en la bikini

Paso a paso: el truco casero para limpiar la arena de la bikini

Antes de realizar este truco casero, es importante probar con otros procedimientos. Puedes realizar este paso a paso en mayas enterizas, bikinis y mayas de hombre.

Lo primero y principal es esperar a que la bikini se seque para limpiar la arena. Es más fácil retirar la arena seca que mojada.

la arena. Es más fácil retirar la arena seca que mojada. Estira la bikini con las manos y sacúdela para retirar los restos de arena. También puedes usar un secador de pelo o soplar un poco.

con las manos y sacúdela para retirar los restos de arena. También puedes usar un secador de pelo o soplar un poco. Cepilla la bikini con un cepillo suave y movimientos cuidadosos.

con un cepillo suave y movimientos cuidadosos. Remoja la bikini en agua tibia y refriega con las manos para aflojar la arena.

¿Qué hago si no logro limpiar la bikini? Si la arena está muy incrustada, lo mejor es utilizar un truco casero con talco o almidón de maíz.

Coloca el talco sobre la bikini seca y frota suavemente estirando la tela para que el talco absorba la humedad y desprenda los granos. Puedes realizar el mismo truco casero con almidón de maíz o bicarbonato de sodio.

No uses productos abrasivos o dañinos que pueden desteñir y quemar la tela de la bikini, como alcohol o vinagre blanco. Tampoco dejes la bikini mucho tiempo al sol o en remojo para que no se abran los tejidos.

Un truco casero y algo más: cómo lavar la bikini y cuidarla del sol de verano

bikini La tela de bikini requiere de un lavado y secado especial para no dañarse.

Para evitar que la bikini te dure un solo verano, se rompa, destiña o estire, puedes realizar una buena limpieza profunda al finalizar la temporada.

Coloca los trajes de baño en un balde con agua tibia y detergente para ropa suave. Refriega bien cada parte de la bikini para limpiar las manchas de protector solar, cloro y mugre en general. Enjuaga la bikini con abundante agua y sécala en un ambiente ventilado pero sin sol directo,