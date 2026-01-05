Ni una semana, ni diez días: cada cuánto tiempo se debe bañar a un perro en verano para evitar golpes de calor

Si bien es cierto que se puede bañar cada dos semanas, lo mejor es esperar, y mientras tanto recurrir al uso del agua fría para mojar algunas zonas del cuerpo de la mascota.

De esta sencilla manera, podrás evitar golpes de calor en tu mascota. Por supuesto, las razas de pelo largo o denso pueden requerir baños con mayor frecuencia (semanal o quincenal) que los de pelo corto.

perro baño 4.webp No debes bañar a tu perro muy seguido, ya que puedes dañar los aceites protectores de su piel.

Se recomienda evitar los horarios en donde hace mucho calor, pese a que utilizarás agua fría. Es mejor realizar el baño en horas de la mañana o al atardecer, cuando la temperatura es mucho más amena.

Señales que indican que tu perro sufre un golpe de calor

Un golpe de calor en perros es una emergencia veterinaria grave caracterizada y guiada por algunas de las características que se mencionan a continuación: