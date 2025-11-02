Un truco casero es una técnica, procedimiento o herramienta artesanal que suele utilizarse en el hogar para muchas cosas. Existen trucos de limpieza, trucos de jardinería, trucos de cocina y hasta trucos de ropa.
El truco casero de los cubitos de hielo en el lavarropas: ¿qué significa y cómo se hace?
Con un par de cubos de hielo se puede realizar un impresionante truco casero, con enormes beneficios para tu ropa
Estos últimos son indispensables para mantener las prendas de ropa siempre limpias, cuidadas e impecables. Cuanto más cuides tu ropa, más tiempo durará y menos dinero gastarás en prendas nuevas. Continúa leyendo para conocer y describir el truco casero de los cubos del hielo en el lavarropas.
Truco casero: ¿por qué hay que poner cubos de hielo en el lavarropas?
Este truco casero, tan particular y raro, no es más que una técnica sencilla para disminuir las arrugas de la ropa luego de cada lavado.
La ropa saldrá del lavarropas casi sin pliegues, marcas o arrugas. Este pequeño procedimiento facilitará el planchado posterior. Además, el hielo evita que las prendas se llenen de electricidad estática tras el lavado y genere esos clásicos choques de electricidad.
Para realizar este truco casero, solo necesitas un par de cubos de hielo, un lavarropas y una serie de prendas que desees lavar. Simplemente, debes colocar los cubos de hielo en el tambor antes de comenzar el ciclo de lavado, dejar que finalice y retirar la ropa con normalidad.
Un truco casero y algo más: 8 consejos para mantener tu ropa siempre impecable
- Lava la ropa con los detergentes y productos adecuados, para cada tejido y textura. Lee bien las etiquetas de cada prenda para conocer sus necesidades.
- Utiliza programas de lavado con temperaturas correctas, de acuerdo a la tela.
- Las zapatillas siempre es mejor lavarlas a mano y evitar el lavarropas. No quedan bien limpias en el lavarropas y pueden dañar el aparato.
- Deja que la ropa se seque en un espacio ventilado y siempre del revés. También es importante colgar las prendas bien estiradas durante el secado. Esto reduce el número de arrugas en la tela.
- Nunca guardes ropa mojada o húmeda, esto puede generar hongos y malos olores.
- Limpia las manchas de ropa apenas aparecen y utiliza un truco casero acorde para cada tipo de mancha. Por ejemplo, para marcas de transpiración lo ideal es colocar un poco de bicarbonato y agua. Para manchas de tinta o vino, puedes utilizar agua oxigenada.
- Guarda la ropa en perchas y pilas pequeñas, no muy pesadas. Evita el amontonamiento de prensas, los bollos de ropa y las piezas mal dobladas.
- Para evitar hongos y pequeñas plagas en la ropa, guarda todo siempre limpio y seco. También puedes colocar algunas hierbas aromáticas que mantienen a las plagas alejadas de la ropa, como el laurel, la menta o la lavanda.