El truco casero de los cubitos de hielo en el lavarropas: ¿qué significa y cómo se hace?

Estos últimos son indispensables para mantener las prendas de ropa siempre limpias, cuidadas e impecables. Cuanto más cuides tu ropa, más tiempo durará y menos dinero gastarás en prendas nuevas. Continúa leyendo para conocer y describir el truco casero de los cubos del hielo en el lavarropas.

lavarropas Existe un truco casero para casi todo asunto del hogar. Hoy te comparto uno para mantener la ropa siempre limpia y libre de arrugas.

Truco casero: ¿por qué hay que poner cubos de hielo en el lavarropas?

Este truco casero, tan particular y raro, no es más que una técnica sencilla para disminuir las arrugas de la ropa luego de cada lavado.