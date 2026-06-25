El sencillo truco para absorber la humedad de los ambientes y dejar un rico aroma

Recipiente pequeño con tapa

Sal gruesa

Algodón

Suavizante para la ropa

Elemento punzante

Encendedor o fósforos

Retirar la humedad de las paredes es fundamental para proteger tu salud.

El primer paso consiste en tomar un recipiente de plástico que esté limpio, puede ser de los transparentes que se usan para la comida o para las viandas.

Comienza colocando en el recipiente limpio mucha sal gruesa, algodón (que llegue hasta el borde) y una medida generosa de suavizante para la ropa. A la tapa del recipiente se le deben hacer un par de agujeritos. Para hacer este último paso, puedes ayudarte con un elemento punzante calentado con un fósforo o un encendedor.

A continuación, coloca este recipiente en cualquier rincón de la casa. El mismo comenzará a emanar un aroma delicioso, y además ayudará a reducir la humedad de los ambientes.

@valegonzalezok2 Probando este método casero para ayudar a absorber la humedad y dejar un rico aroma en casa Solo necesitás: Sal gruesa Algodón con suavizante Un recipiente con tapa y algunos agujeros La sal ayuda a absorber la humedad del ambiente y el suavizante deja un aroma agradable. ¿Lo probarías? #parati Lift me up - ALEKSANDAR KIPROV

¿Por qué es tan importante retirar la humedad, el moho o los hongos de las paredes?

Retirar la humedad de las paredes es fundamental para proteger tu salud, evitar daños estructurales graves en tu hogar y prevenir la proliferación de moho, hongos y ácaros.

Respirar las esporas de los hongos y ácaros puede provocar o agravar problemas respiratorios como asma, alergias, sinusitis, irritación en los ojos y dolores de cabeza recurrentes.

Por otro lado, la humedad genera manchas oscuras, pintura descascarada, papel pintado arruinado y malos olores a humedad y encierro en toda la casa. Esto puede ser poco estético cuando se intenta mantener el hogar ordenado y limpio.