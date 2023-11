El secreto de Spinoza: el filósofo al que se le debe el mundo actual

La historia de Bento Spinoza comienza en 1640, cuando siendo un niño asiste al castigo de judío que ha sido expulsado de una sinagoga por cuestionar las Sagradas Escrituras. Años después él hará lo mismo siguiendo un concepto muy simple y es que los Textos Sagrados pasaron por manos humanas y presentan muchas contradicciones, entonces quiénes los escribieron es la duda.

Bento Spinoza llegará a la conclusión de que la Biblia no es la palabra de Dios, sino la de algunos seres humanos y que la única verdad que contiene es la de no hacer a los demás, lo que no nos gustaría que nos hagan. Pero además, llegó a la conclusión de Dios es la Naturaleza. Sus escritos le valieron ser prohibido, perseguido y acusado de ateísmo a pesar de que nunca negó la existencia de Dios.