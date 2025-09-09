El refrán que te evitará la mala suerte: cuál es el significado de "El martes no te cases ni te embarques"

refranes populares en argentina Los dichos y refranes que se utilizan a toda hora son un ejemplo del ingenio popular, y en Argentina hay muchos en forma de consejos, claro.

Otros, sin embargo, no solo buscan hacer dar un toque chistoso a una situación, sino que, buscan enseñar o más bien reflexionar y estimular el pensamiento moral e intelectual. Tal como “el martes no te cases ni te embarques”.

En la cultura popular abundan los refranes que transmiten creencias, advertencias y tradiciones. Uno de los más conocidos en el mundo hispano es: “El martes no te cases ni te embarques”, una frase que hasta hoy muchos repiten cuando alguien planea una boda, un viaje o una decisión importante en ese día de la semana.

“El martes no te cases ni te embarques”: cuál es el significado de este refrán

La expresión busca advertir sobre la mala suerte que se asocia al martes, considerado un día poco propicio para iniciar proyectos, comprometerse en matrimonio o emprender viajes largos. Según la tradición, hacerlo un martes podría traer obstáculos, conflictos o un desenlace desafortunado.

En otras palabras, busca evitar comenzar algo trascendente en un día considerado “negativo” para no atraer contratiempos. El refrán tiene raíces en la cultura grecolatina y medieval. Esta superstición se remonta a la época de los antiguos romanos respecto a la figura del dios Marte, de donde proviene su nombre. Marte, en la mitología romana, era el dios de la guerra, la violencia y la destrucción. Por ello, este día quedó ligado a energías conflictivas, de mala suerte y peligrosas.

“El martes no te cases ni te embarques” Existen otros refranes además de "el martes no te cases ni te embarque", tal como: “En 13 y martes, ni te cases, ni te embarques, ni vayas a ninguna parte”, “martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes”, “Para un hombre desgraciado, todos los días son martes”.

Además, en la tradición cristiana se suma un hecho histórico: la caída de Constantinopla ocurrió un martes 29 de mayo de 1453, un día que marcó la historia europea con desgracias y pérdidas, reforzando la creencia de que los martes eran de mal augurio.

Si te preguntas ¿Por qué no casarse ni embarcarse?, acá tenemos la respuesta: